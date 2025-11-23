В Москве начали расследование отравлений в «Центральном университете»
Роспотребназор проводит эпидемиологическое расследование в связи с информацией о массовом отравлении участников соревнований в Центральном университете в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Управление Роспотребнадзора по г. Москве по информации Департамента здравоохранения г. Москвы о госпитализации с симптомами пищевого отравления участников it-соревнований в «Центральном университете» на улице Гашека, проводит эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении.
Как РЕН ТВ рассказал источник, 17 школьников отравились макаронами по‑флотски во время IT-турнира, проходившего в здании университета на улице Гашека. Некоторых пострадавших госпитализировали.
«Все отравившиеся ели макароны. После этого им стало плохо», — рассказал собеседник.
В апреле шесть взрослых и 39 детей отравились после обеда в столовых двух школ Омска.
В ходе проверки по факту отравления в школе № 90 выявили «нарушения закона, в том числе факты ненадлежащего хранения продуктов питания и прочее». При проверке из-за отравлений в школе № 8 выявили «факты поставки недоброкачественной продукции».
