Песков заявил, что новый разговор Путина и Трампа сейчас не планируется

Песков заявил, что новый разговор Путина и Трампа сейчас не планируетсяПесков: новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется
Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передал ТАСС.
«Не планируется пока», — ответил на вопрос представитель Кремля.
Последний раз президенты России и США говорили по телефону 16 октября. Тогда они обсудили возможность нового двустороннего саммита. Трамп предложил провести его в Будапеште. 20-го числа в рамках подготовки к встрече глав государств созвонились глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. После их разговора стало известно, что саммит отменен из-за расхождения сторон относительно мирного урегулирования российско-украинского конфликта.
Позднее Путин назвал ошибкой и для него, и для Трампа встречу без должной подготовки. Американский лидер отметил, что предложит саммит снова, если будет уверен в перспективах заключения договора.
