Переговоры России и США⁠,
0

Песков заявил, что новый разговор Путина и Трампа сейчас не планируется

Песков: новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется
Переговоры России и США
Мирный план по Украине
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Не планируется пока», — ответил на вопрос представитель Кремля.

Путин назвал идеей Трампа провести саммит в Будапеште
Политика
Дональд Трамп

Последний раз президенты России и США говорили по телефону 16 октября. Тогда они обсудили возможность нового двустороннего саммита. Трамп предложил провести его в Будапеште. 20-го числа в рамках подготовки к встрече глав государств созвонились глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. После их разговора стало известно, что саммит отменен из-за расхождения сторон относительно мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Позднее Путин назвал ошибкой и для него, и для Трампа встречу без должной подготовки. Американский лидер отметил, что предложит саммит снова, если будет уверен в перспективах заключения договора.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Романов Илья
Владимир Путин Дональд Трамп Дмитрий Песков переговоры Украина
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Путин допустил проведение саммита с Трампом в Будапеште
Политика
Песков оценил слова Вэнса о «прорыве» в переговорах по Украине
Политика
Песков назвал место встречи Путина с Дмитриевым после переговоров в США
Политика
