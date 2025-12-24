 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Эрдоган заявил, что Израиль «не держит своего слова»

Эрдоган: Израиль создает препятствия для доставки гумпомощи в Газу
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед членами правящей Партии справедливости и развития заявил, что Израиль препятствует поставкам гумпомощи в сектор Газа.

«Несмотря на то что в Газе с 11 октября действует режим прекращения огня, проблемы <...> по-прежнему сохраняются. <...> Израиль не держит своего слова, постоянно создавая трудности и препятствия для доставки гуманитарной помощи, придумывая нелепые предлоги», — сказал он (цитата по Anadolu).

Эрдоган добавил, что Турция, «сегодня — как и вчера — выступает за мир и спокойствие» и не намерена «мириться с несправедливостью».

23 декабря Минобороны Израиля объявило о планах остаться в Сирии и на севере Газы, создав «новые поселения на месте эвакуированных», сказал глава ведомства Исраэль Кац. Речь шла о поселениях, создаваемых под эгидой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), — «Нахаль».

На следующий день The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию сообщила, что министр не делал заявлений о намерениях создавать поселения в секторе Газа — у властей Израиля подобных планов нет. При этом, отмечает издание, премьер Биньямин Нетаньяху в мае прошлого года заявил, что переселение жителей Газы «никогда не планировалось».

В сентябре президент США Дональд Трамп представил мирный план, в соответствии с которым Израиль должен вывести своих военных из Газы после разоружения ХАМАС и создания временной палестинской администрации. В начале октября Израиль и ХАМАС приняли его и остановили военные действия, которые велись с 7 октября 2023 года, когда боевики атаковали еврейское государство и захватили заложников.

Анастасия Лежепекова
Реджеп Тайип Эрдоган Израиль ХАМАС перемирие гуманитарная помощь Турция Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
