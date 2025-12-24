Эрдоган заявил, что Израиль «не держит своего слова»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед членами правящей Партии справедливости и развития заявил, что Израиль препятствует поставкам гумпомощи в сектор Газа.

«Несмотря на то что в Газе с 11 октября действует режим прекращения огня, проблемы <...> по-прежнему сохраняются. <...> Израиль не держит своего слова, постоянно создавая трудности и препятствия для доставки гуманитарной помощи, придумывая нелепые предлоги», — сказал он (цитата по Anadolu).

Эрдоган добавил, что Турция, «сегодня — как и вчера — выступает за мир и спокойствие» и не намерена «мириться с несправедливостью».

23 декабря Минобороны Израиля объявило о планах остаться в Сирии и на севере Газы, создав «новые поселения на месте эвакуированных», сказал глава ведомства Исраэль Кац. Речь шла о поселениях, создаваемых под эгидой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), — «Нахаль».

На следующий день The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию сообщила, что министр не делал заявлений о намерениях создавать поселения в секторе Газа — у властей Израиля подобных планов нет. При этом, отмечает издание, премьер Биньямин Нетаньяху в мае прошлого года заявил, что переселение жителей Газы «никогда не планировалось».

В сентябре президент США Дональд Трамп представил мирный план, в соответствии с которым Израиль должен вывести своих военных из Газы после разоружения ХАМАС и создания временной палестинской администрации. В начале октября Израиль и ХАМАС приняли его и остановили военные действия, которые велись с 7 октября 2023 года, когда боевики атаковали еврейское государство и захватили заложников.