Минобороны Израиля объявило о планах остаться в Сирии и на севере Газы

Фото: Nir Elias / Reuters

ЦАХАЛ сохранит свое присутствие в Сирии и на севере сектора Газа, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, пишет The Jerusalem Post.

«Мы не отступим ни на миллиметр от Сирии. На севере Газы мы создадим новые поселения на месте эвакуированных», — сказал Кац на конференции в Бейт-Эле, израильском поселении на Западном берегу реки Иордан. Речь идет о поселениях, создаваемых под эгидой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Из сектора Газа они были эвакуированы в 2005 году.

По словам министра, теперь у Израиля «открываются возможности, которых не было очень давно».

В результате Шестидневной войны в 1967 году Израиль захватил западную часть Голанских высот на границе с Сирией. В 1981 году Израиль принял «Закон о Голанских высотах» и в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этой территорией. В 2019 году США стали единственной страной, которая официально признала этот суверенитет. После падения режима Башара Асада в Сирии в декабре 2024 года Израиль занял демилитаризованную буферную зону и две сирийские деревни в качестве «временной оборонительной позиции».

Как отмечает The Times of Israel, заявление главы Минобороны о секторе Газа противоречит мирному плану президента США Дональда Трампа, в соответствии с которым Израиль должен вывести своих военных из сектора после разоружения боевиков движения ХАМАС и создания временной палестинской администрации, поддерживаемой международными силами безопасности.

Этот план Вашингтон представил в сентябре 2025 года. В начале октября Израиль и ХАМАС приняли его и остановили военные действия, которые велись с 7 октября 2023 года, когда боевики атаковали еврейское государство и захватили заложников.