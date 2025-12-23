 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Минобороны Израиля объявило о планах остаться в Сирии и на севере Газы

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Nir Elias / Reuters
Фото: Nir Elias / Reuters

ЦАХАЛ сохранит свое присутствие в Сирии и на севере сектора Газа, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, пишет The Jerusalem Post.

«Мы не отступим ни на миллиметр от Сирии. На севере Газы мы создадим новые поселения на месте эвакуированных», — сказал Кац на конференции в Бейт-Эле, израильском поселении на Западном берегу реки Иордан. Речь идет о поселениях, создаваемых под эгидой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Из сектора Газа они были эвакуированы в 2005 году.

Израиль ввел закрытую военную зону на границе с Египтом
Политика
Фото:Ammar Awad / Reuters

По словам министра, теперь у Израиля «открываются возможности, которых не было очень давно».

В результате Шестидневной войны в 1967 году Израиль захватил западную часть Голанских высот на границе с Сирией. В 1981 году Израиль принял «Закон о Голанских высотах» и в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этой территорией. В 2019 году США стали единственной страной, которая официально признала этот суверенитет. После падения режима Башара Асада в Сирии в декабре 2024 года Израиль занял демилитаризованную буферную зону и две сирийские деревни в качестве «временной оборонительной позиции».

Как отмечает The Times of Israel, заявление главы Минобороны о секторе Газа противоречит мирному плану президента США Дональда Трампа, в соответствии с которым Израиль должен вывести своих военных из сектора после разоружения боевиков движения ХАМАС и создания временной палестинской администрации, поддерживаемой международными силами безопасности.

Этот план Вашингтон представил в сентябре 2025 года. В начале октября Израиль и ХАМАС приняли его и остановили военные действия, которые велись с 7 октября 2023 года, когда боевики атаковали еврейское государство и захватили заложников.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Израиль израильская армия поселения сектор Газа ЦАХАЛ
Материалы по теме
Израиль нанес удар по Бейруту
Политика
Израиль нанес новый удар по Ливану
Политика
Трамп пригрозил лишить Израиль поддержки при аннексии Западного берега
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 17:46
ЦБ опустил курс доллара на 24 декабря ниже ₽79 Инвестиции, 17:48
₽1,2 млн за 6 ночей: где самая дорогая и дешевая аренда на Новый год Недвижимость, 17:45
ЦБ разрешит торги криптовалютой. Готовы ли к этому брокеры и биржи Инвестиции, 17:44
Дмитриев поддержал Трампа, назвавшего NYT угрозой нацбезопасности Политика, 17:42
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
«ГПБ Мобайл» представил новый сервис «Ассистент» Пресс-релиз, 17:37
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Reuters сообщил о планах на новый срок «друга России и крипты» в Африке Политика, 17:28
VIP-программы криптобирж. Что это и кому пригодится Крипто, 17:28
Шохин назвал оптимальное для бизнеса соотношение инфляции, ставки и курса Экономика, 17:19
Как развивается российское двигателестроение Отрасли, 17:19
Партнерство Т-банка и «Газпром нефти» в программах лояльности Радио, 17:19
Российских юниоров допустили до турниров по фехтованию с флагом и гимном Спорт, 17:19