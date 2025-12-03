Дело о продаже подделок брендов блогеру Лерчек передали в другой суд

Валерия Чекалина (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Уголовное дело стилиста Эльвиры Янковской, обвиняемой в мошенничестве при продаже поддельных вещей под видом оригиналов блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и другим клиентам, передано из Гагаринского в Лефортовский районный суд Москвы. Об этом сообщил адвокат потерпевших Сергей Гуров, передает РИА Новости.

Решение было принято по ходатайству защиты Янковской, которая сослалась на территориальную подсудность — на момент совершения инкриминируемых преступлений подсудимая проживала в районе, относящемся к юрисдикции Лефортовского суда.

Сторона потерпевших обжалует это решение. По их мнению, дело должен рассматривать Гагаринский суд, поскольку именно на его территории было окончено «самое тяжкое из вмененных подсудимой преступлений» — перевод денег со счета Чекалиной (филиал банка находится в районе Гагаринского суда) на счет Янковской.

Как следует из материалов дела, Янковская, представляясь профессиональным стилистом, предлагала Чекалиной купить брендовую одежду и аксессуары (включая товары Christian Dior, Prada и Hermes) по заниженным ценам. Вещи оказались репликами низкого качества, купленными на рынках «Садовод», в ТЦ «Люблино» и «Дубровка». Вместе с Лерчек потерпевшими по делу стали еще шесть знакомых ей девушек. Общий ущерб превысил 5 млн. руб.

Янковская вину не признает и отказывается от дачи показаний. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. В октябре она была заключена в СИЗО за нарушение подписки о невыезде, улетев в Европу без разрешения следователя.