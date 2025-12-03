 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Дело о продаже подделок брендов блогеру Лерчек передали в другой суд

Дело стилиста, продававшего подделки блогеру Лерчек, передали в Лефортовский суд
Валерия Чекалина
Валерия Чекалина (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Уголовное дело стилиста Эльвиры Янковской, обвиняемой в мошенничестве при продаже поддельных вещей под видом оригиналов блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и другим клиентам, передано из Гагаринского в Лефортовский районный суд Москвы. Об этом сообщил адвокат потерпевших Сергей Гуров, передает РИА Новости.

Решение было принято по ходатайству защиты Янковской, которая сослалась на территориальную подсудность — на момент совершения инкриминируемых преступлений подсудимая проживала в районе, относящемся к юрисдикции Лефортовского суда.

Сторона потерпевших обжалует это решение. По их мнению, дело должен рассматривать Гагаринский суд, поскольку именно на его территории было окончено «самое тяжкое из вмененных подсудимой преступлений» — перевод денег со счета Чекалиной (филиал банка находится в районе Гагаринского суда) на счет Янковской.

Как следует из материалов дела, Янковская, представляясь профессиональным стилистом, предлагала Чекалиной купить брендовую одежду и аксессуары (включая товары Christian Dior, Prada и Hermes) по заниженным ценам. Вещи оказались репликами низкого качества, купленными на рынках «Садовод», в ТЦ «Люблино» и «Дубровка». Вместе с Лерчек потерпевшими по делу стали еще шесть знакомых ей девушек. Общий ущерб превысил 5 млн. руб.

Янковская вину не признает и отказывается от дачи показаний. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. В октябре она была заключена в СИЗО за нарушение подписки о невыезде, улетев в Европу без разрешения следователя.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
блогеры подделки Лерчек уголовное дело мошенничество
Материалы по теме
Лерчек предъявили обвинение в переводах с подложными документами
Общество
В Подмосковье обнаружили цех по выпуску поддельной бытовой химии. Видео
Общество
Компания Трампа подала иск к продавцам на Amazon из-за поддельного мерча
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 09:59 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 09:59
Визит Уиткоффа в Москву. Фоторепортаж Политика, 10:06 
Глава СПЧ назвал провокацией намазы в метро Общество, 10:02
С застрявшего в феврале у Сахалина судна сняли китайский экипаж Общество, 10:02
Politico сообщило о «предложении в последнюю минуту» ЕК по активам России Политика, 09:53
Шесть россиян задержали в Таиланде за игру в покер Общество, 09:51
Белый дом анонсировал заявление Трампа в среду Политика, 09:49
Названы округа Москвы — лидеры по росту цен на новостройки в ноябре Недвижимость, 09:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Журналист Kyiv Post сообщил об отмене встречи Уиткоффа с Зеленским Политика, 09:44
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Маск предсказал 12 лет правления Трампа-Вэнса Политика, 09:15
Силуанов оценил, ждать ли более активного экономического роста
РАДИО
 Экономика, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Серые продажи и новые обязанности маркетплейсов: что нужно знать селлерамПодписка на РБК, 08:53