Общество⁠,
0

Бывший муж блогера Лерчек в суде заявил, что ему не хватает денег

Бывший муж блогера Лерчек в суде заявил, что ему не хватает денег на налоги
Артем Чекалин (в центре)
Артем Чекалин (в центре) (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин во время судебного заседания в Москве сообщил, что у него недостаточно личных средств для уплаты налогов. Об этом 22 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала Гагаринского районного суда.

«На данный момент у меня недостаточно личных средств для того, чтобы погасить новые налоги, поэтому мне необходимо продать дом с земельным участком в Истринском городском округе. Я прошу суд разрешить мне совершение этой сделки», — пояснил подсудимый.

Также в ходе заседания Чекалин рассказал, что идею открыть компанию в ОАЭ предложил их бывший бизнес-партнер Роман Вишняк. По словам Чекалина, компания E-FITNESS-FZСO в Дубае была создана для выхода на международный рынок, а Вишняк неоднократно заверял его, что такая деятельность полностью легальна. Сам Чекалин заявил, что не проверял возможные нарушения валютного законодательства ОАЭ.

Ранее, 1 декабря, он уже заявлял в суде о частичном признании вины. Чекалин признал себя виновным в совершении налогового преступления и раскаялся, однако отрицал свою причастность к выводу средств из России и оспаривал версию следствия о совершении преступления организованной группой.

Уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных было возбуждено в октябре 2024 года. Их подозревают в незаконном выводе из России в Дубай более 250 млн руб. с использованием поддельных документов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
налоги деньги средства суд
