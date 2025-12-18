Лерчек попросила рассмотреть жалобу на арест без ее присутствия в суде

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: Алексей Белкин / Global Look Press)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в особо крупном мошенничестве, подала ходатайство в Московский городской суд с просьбой рассмотреть ее апелляционную жалобу без личного участия. Как сообщил «РИА Новости» адвокат Чекалиной Олег Бадма-Халгаев, это связано с плохим самочувствием из-за беременности.

Мосгорсуд рассмотрел жалобы защиты Чекалиных на решение Гагаринского суда Москвы, который продлил им домашний арест до 10 мая. Адвокаты просят смягчить меру пресечения и отпустить пару под подписку о невыезде либо под запрет определенных действий, что позволило бы обоим покидать дом в дневное время. По мнению защиты, все риски воспрепятствования следствию уже отсутствуют. Суд оставил Чекалиных под домашним арестом, передает корреспондент РБК.

Следствие утверждает, что Чекалины — Валерия и ее муж Артем — с сентября 2021 по февраль 2022 года вместе с партнером Романом Вишняком перевели более 251,5 млн руб. на счет компании-нерезидента в ОАЭ. Деньги были выручены от продажи фитнес-марафонов, а в банк были представлены документы с ложными данными о целях перевода.

В суде Чекалин заявил, что частично признает вину, но не согласен с квалификацией. По его мнению, в деле должна фигурировать статья об уклонении от уплаты налогов, а не о мошенничестве. Он также сообщил, что делает все возможное для возмещения ущерба. Сама Валерия утверждает, что занималась только подготовкой фото- и видеоматериалов для марафонов и не была учредителем компаний.

Третий фигурант, Вишняк, полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Он находится под подпиской о невыезде, а его дело будет рассмотрено в особом порядке 19 января.