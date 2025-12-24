 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Туле простились с директором музея оружия Надеждой Калугиной

Надежда Калугина
Надежда Калугина (Фото: dmilyaev / Telegram)

В Туле 24 декабря простились с директором государственного музея оружия Надеждой Калугиной. Она умерла в возрасте 73 лет, сообщил 22 декабря губернатор Дмитрий Миляев.

«Ушла из жизни выдающийся профессионал, талантливый руководитель, посвятившая многие годы служению отечественной культуре и сохранению исторического наследия. Ее энергия, самоотдача и искренняя преданность делу снискали глубокое уважение коллег и всех, кто ее знал», — отметили в Минкультуры России.

Калугина была удостоена звания заслуженного работника культуры России. Она возглавляла тульский музей оружия с 2011 года. Под ее началом он стал значимым культурным пространством, объединяющим традиции, науку и просвещение, написали представители министерства.

Прощание с Калугиной прошло с 11:00 до 12:00 в здании-шлеме музея оружия, сообщили представители культурного учреждения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Романов Илья
Тула музей Минкульт
Материалы по теме
Умер олимпийский чемпион по метанию молота Анатолий Бондарчук
Спорт
Умер экс-тренер «Кузнецких медведей» и призер первого сезона МХЛ
Спорт
Трехкратный чемпион Европы по биатлону умер в 27 лет
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
В КГБ Белоруссии рассказали о работе Протасевича разведчиком Политика, 15:20
Посланник Трампа заявил об отсутствии у США цели завоевать Гренландию Политика, 15:13
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 15:10
Путин попросил Набиуллину чаще посещать заседания правительства Политика, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
11 коллекций российских брендов, которые пригодятся и после Нового года Стиль, 15:02
Путин заявил о намерении укреплять институты федерализма Политика, 15:01
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Путин приехал в Дом правительства Политика, 15:01
Гарт заявила, что Латвия сразу отказалась принимать российских саночников Спорт, 14:59
Гидрометцентр сообщил о резком повышении температуры в Москве 24 декабря Общество, 14:58
ЗПИФы недвижимости стали доступнее: почему «‎неквалам» это интересно Инвестиции, 14:45
Ментально в 1990-х или на скоростях 2020-х. Тест РБК и WB для бизнеса, 14:43
Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве до 2030 года Недвижимость, 14:41
В Туле простились с директором музея оружия Надеждой Калугиной Общество, 14:41