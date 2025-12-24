В Туле простились с директором музея оружия Надеждой Калугиной

Надежда Калугина (Фото: dmilyaev / Telegram)

В Туле 24 декабря простились с директором государственного музея оружия Надеждой Калугиной. Она умерла в возрасте 73 лет, сообщил 22 декабря губернатор Дмитрий Миляев.

«Ушла из жизни выдающийся профессионал, талантливый руководитель, посвятившая многие годы служению отечественной культуре и сохранению исторического наследия. Ее энергия, самоотдача и искренняя преданность делу снискали глубокое уважение коллег и всех, кто ее знал», — отметили в Минкультуры России.

Калугина была удостоена звания заслуженного работника культуры России. Она возглавляла тульский музей оружия с 2011 года. Под ее началом он стал значимым культурным пространством, объединяющим традиции, науку и просвещение, написали представители министерства.

Прощание с Калугиной прошло с 11:00 до 12:00 в здании-шлеме музея оружия, сообщили представители культурного учреждения.