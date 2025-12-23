Умер экс-тренер «Кузнецких медведей» и призер первого сезона МХЛ

Сергею Красильникову было 70 лет

Сергей Красильников (Фото: metallurg-nk.ru)

Ветеран кузбасского хоккея Сергей Красильников скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на сайте новокузнецкого «Металлурга».

Красильников играл на позиции нападающего за прокопьевский «Шахтер», затем работал главным тренером команды.

Также Красильников внес свой вклад в развитие новокузнецкого хоккея, работая в школе «Металлурга», являясь в том числе ее директором.

Под руководством Красильникова «Кузнецкие медведи» показали свой лучший результат в истории МХЛ — в 2010 году в первый сезон Молодежной хоккейной лиги команда из системы «Металлурга» дошла до финала плей-офф, завоевав серебряные медали.