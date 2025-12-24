 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Кремле прокомментировали сигналы о возобновлении диалога с Францией

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Кремль сообщит СМИ, когда получит от Франции сигналы о возобновлении диалога с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Когда это произойдет, мы вас проинформируем», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получал ли Кремль сигналы со стороны Франции о необходимости восстановления диалога.

По окончании саммита ЕС в Брюсселе 19 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе стоит рассмотреть возможность возобновления разговора с российским президентом Владимиром Путиным, если в ходе текущих переговоров не будет достигнут «прочный мир» на Украине.

В Париже ответили на заявление Кремля о диалоге с Макроном
Политика
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон

В ответ в Кремле заявили, что Путин готов вести диалог с Макроном, если есть «обоюдная политическая воля». В Елисейском дворце поприветствовали готовность российского президента, но подчеркнули, что любые переговоры с Россией будут вестись в условиях «полной прозрачности» для Украины и европейских союзников. В администрации Макрона пообещали принять решение «о наилучшем способе дальнейших действий» в ближайшие дни.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко, Андрей Винокуров
Россия Франция Эмманюэль Макрон Владимир Путин диалог
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
