В Кремле прокомментировали сигналы о возобновлении диалога с Францией
Кремль сообщит СМИ, когда получит от Франции сигналы о возобновлении диалога с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Когда это произойдет, мы вас проинформируем», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получал ли Кремль сигналы со стороны Франции о необходимости восстановления диалога.
По окончании саммита ЕС в Брюсселе 19 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе стоит рассмотреть возможность возобновления разговора с российским президентом Владимиром Путиным, если в ходе текущих переговоров не будет достигнут «прочный мир» на Украине.
В ответ в Кремле заявили, что Путин готов вести диалог с Макроном, если есть «обоюдная политическая воля». В Елисейском дворце поприветствовали готовность российского президента, но подчеркнули, что любые переговоры с Россией будут вестись в условиях «полной прозрачности» для Украины и европейских союзников. В администрации Макрона пообещали принять решение «о наилучшем способе дальнейших действий» в ближайшие дни.
