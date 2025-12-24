 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg сообщил о «хаотичном зрелище» после публикации файлов Эпштейна

Bloomberg: публикация новых файлов Эпштейна превратилась в «хаотичное зрелище»
Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн (Фото: House Oversight Committee Democrats)

Публикация Министерством юстиции США новых материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна обернулась «хаотичным зрелищем» и вызвала недовольство. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что общественный запрос на полное раскрытие информации до сих пор не удовлетворен, а задержки и многочисленные правки побудили демократов в конгрессе и некоторых республиканцев заявить, что администрация нарушает закон о прозрачности дел Эпштейна, который требует публикации документов. В Минюсте при этом не исключили, что в ближайшее время будут обнародованы дополнительные материалы.

По данным Bloomberg, публикация вновь привлекла внимание к ранее известным лицам, включая действующего президента США Дональда Трампа и бывшего президента Билла Клинтона. В документах упоминаются и другие известные персоны — бизнесмены и представители шоу-бизнеса, однако само упоминание не означает причастность к противоправным действиям.

Минюст США опубликовал файлы Эпштейна с упоминаниями Трампа
Политика
Дональд Трамп

23 декабря Министерство юстиции США опубликовало новые материалы по делу Эпштейна. Архив включает более 30 тыс. страниц документов и размещен на сайте ведомства.

Среди материалов оказалось письмо, обнаруженное через несколько дней после смерти Эпштейна. В нем содержатся отсылки к «любви к молодым, юным девушкам» и упоминание «нашего президента». Имя Трампа в тексте прямо не названо, однако предполагается, что речь может идти именно о нем. При этом в документе нет оснований для обвинений в каких-либо преступлениях, пишет CNN.

В Минюсте США заявили, что часть опубликованных материалов содержит ложные и сенсационные утверждения, поступившие в ФБР накануне выборов 2020 года. Ведомство подчеркнуло, что эти заявления не подтверждены и при наличии доказательств были бы использованы в установленном законом порядке.

Минюст США объяснил, почему удалили фото Трампа из «файлов Эпштейна»
Политика
Фото:U.S. Justice Department

Инвестиционный банкир Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осужденный в 2008 году за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе 2019 года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Считается, что среди его клиентов могли быть влиятельные политики и бизнесмены.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Джеффри Эпштейн США хаос файлы публикация
Материалы по теме
Трамп по меньшей мере восемь раз летал на частном самолете Эпштейна
Политика
Минюст США опубликовал файлы Эпштейна с упоминаниями Трампа
Политика
Минюст США объяснил, почему удалили фото Трампа из «файлов Эпштейна»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Hyundai отзовет более 50 тыс. автомобилей Авто, 12:19
В МИД Франции осудили санкции США против бывшего еврокомиссара Бретона Политика, 12:16
Зеленский раскрыл планы по мобилизации на Украине после мира Политика, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Эксперты оценили, как в 2025-м подорожало жилье в российских мегаполисах Недвижимость, 12:06
Бишкек опроверг запрет на въезд россиян в Киргизию без загранпаспорта Политика, 12:03
Проверка на прочность: итоги 2025 года на рынке нерудных материалов Компании, 12:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Умер олимпийский чемпион по метанию молота Анатолий Бондарчук Спорт, 12:00
Как айтишнику создавать личный бренд: советы от «Хабра» Образование, 11:57
Медведев предложил потребовать компенсацию за украинских националистов Политика, 11:53
Латвия запретила въезд российским спортсменам перед квалификацией ОИ Спорт, 11:49
Польша выдала Казахстану подозреваемую в торговле органами украинку Общество, 11:48
В МИДе заявили, что выполняют поручение Путина по ядерным испытаниям Политика, 11:43
Театр назвал дату и место прощания с актером Лобоцким Общество, 11:37