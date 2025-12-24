Bloomberg сообщил о «хаотичном зрелище» после публикации файлов Эпштейна

Джеффри Эпштейн (Фото: House Oversight Committee Democrats)

Публикация Министерством юстиции США новых материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна обернулась «хаотичным зрелищем» и вызвала недовольство. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что общественный запрос на полное раскрытие информации до сих пор не удовлетворен, а задержки и многочисленные правки побудили демократов в конгрессе и некоторых республиканцев заявить, что администрация нарушает закон о прозрачности дел Эпштейна, который требует публикации документов. В Минюсте при этом не исключили, что в ближайшее время будут обнародованы дополнительные материалы.

По данным Bloomberg, публикация вновь привлекла внимание к ранее известным лицам, включая действующего президента США Дональда Трампа и бывшего президента Билла Клинтона. В документах упоминаются и другие известные персоны — бизнесмены и представители шоу-бизнеса, однако само упоминание не означает причастность к противоправным действиям.

23 декабря Министерство юстиции США опубликовало новые материалы по делу Эпштейна. Архив включает более 30 тыс. страниц документов и размещен на сайте ведомства.

Среди материалов оказалось письмо, обнаруженное через несколько дней после смерти Эпштейна. В нем содержатся отсылки к «любви к молодым, юным девушкам» и упоминание «нашего президента». Имя Трампа в тексте прямо не названо, однако предполагается, что речь может идти именно о нем. При этом в документе нет оснований для обвинений в каких-либо преступлениях, пишет CNN.

В Минюсте США заявили, что часть опубликованных материалов содержит ложные и сенсационные утверждения, поступившие в ФБР накануне выборов 2020 года. Ведомство подчеркнуло, что эти заявления не подтверждены и при наличии доказательств были бы использованы в установленном законом порядке.

Инвестиционный банкир Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осужденный в 2008 году за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе 2019 года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Считается, что среди его клиентов могли быть влиятельные политики и бизнесмены.