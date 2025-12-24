Собянин сообщил об отражении третьей атаки дрона на Москву за ночь

Третью атаку дрона отразили около 7:44 мск. Во Внуково на этом фоне частично ограничили полеты

Силами ПВО Минобороны отражена атака третьего беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дрон сбили около 7:44 мск.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Возможны корректировки в расписании рейсов, сообщает Росавиация.

О первой отраженной атаке дрона на Москву за ночь Собянин сообщил в 4:17 мск. Второй летевший на столицу беспилотник сбили около 5:20 мск.

Российские регионы периодически подвергаются атакам дронов на фоне военной операции. По данным Минобороны, в ночь на 24 декабря над Россией было сбито 172 беспилотника, в том числе четыре — над московским регионом (два из них летели на Москву).

Также атакам подверглись Брянская (там сбито 110 дронов за ночь), Белгородская, Тульская, Орловская, Липецкая, Волгоградская, Курская и Смоленская области. В Тульской области произошел пожар на предприятии.