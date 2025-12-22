 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине
Джей Ди Вэнс оценил переговоры по Украине словом «прорыв»

Сюжет
Мирный план по Украине
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Администрация США считает прорывом на переговорах об урегулировании российско-украинского конфликта достигнутую ситуацию, когда все вопросы открыто обсуждаются, заявил в интервью изданию Unherd вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, прежде наблюдалась игра «в завуалированное замалчивание» и «в сокрытие фактов за вымышленными вопросами».

«Мы увидели у украинцев и россиян за последние пару недель реальное понимание, что не подлежит обсуждению, а что вполне подлежит», — пояснил Вэнс. Он также назвал участие каждой стороны в переговорном процессе в последнее время «добросовестным», а существенным препятствием на пути к соглашению о прекращении огня — территориальные вопрос.

Вице-президент напомнил, что Москва продолжает настаивать на полном выводе ВСУ с территории Донбасса в качестве одного из условий для прекращения огня.

«[Украинцы] признают, что в конечном итоге, вероятно, потеряют Донецк, но, знаете, в конечном итоге: это может произойти через 12 месяцев, а может и позже», — отметил политик.

Другим вопросом, на котором «очень сосредоточены» украинцы, является восстановление Украины после завершения конфликта.

Хотя переговоры при посредничестве Вашингтона будут продолжены, они могут и не привести к «мирному разрешению», несмотря на весь достигнутый ранее прогресс, не исключил Вэнс. «Есть большая вероятность, что это произойдет, и есть большая вероятность, что этого не произойдет», — резюмировал он.

Песков назвал место встречи Путина с Дмитриевым после переговоров в США
Политика
Кирилл Дмитриев и Владимир Путин

19–21 декабря в Майами прошли консультации украинской делегации с американскими и европейскими переговорщиками. В эти же дни в США был направлен представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В Кремле заявили, что он поехал в Майами, чтобы узнать о наработках европейцев и американцев и отчитаться президенту России Владимиру Путину.

Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Покидая США, он написал в соцести X: «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва».

После очередного раунда переговоров Трамп заявил, что стороны «ближе [к урегулированию], чем когда-либо». Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, уточнил, что переговорщики ждут «фидбэк от русских».

