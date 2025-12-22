Рябков заявил об оставшихся серьезных вопросах к США по Украине
У России остаются серьезные вопросы к Соединенным Штатам, в том числе по вопросам украинского урегулирования, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.
В то же время он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа предприняла шаги в верном направлении, в частности, Вашингтон при Трампе признал, что первопричиной конфликта стала экспансия НАТО.
«В недавно опубликованной стратегии национальной безопасности США прямо поставлен вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения Североатлантического блока. Это совершенно не означает, что у нас не осталось вопросов к американской стороне, в том числе в украинском контексте», — отметил замминистра.
Материал дополняется
