Ливия объявила трехдневный траур после гибели главы Генштаба

Правительство национального единства Ливии объявило трехдневный официальный траур в связи с гибелью начальника генштаба армии генерала Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих при крушении самолета в Турции, куда он прибыл с визитом, сообщает Youm7.

В течение этого времени флаги будут приспущены во всех государственных учреждениях, а все торжественные и официальные мероприятия будут приостановлены.

По словам главы турецкого МВД Али Ерликая, частный самолет с ливийским генералом вылетел из аэропорта Анкары Эсенбога в Триполи в 20:10 (совпадает с московским), связь с ним оборвалась в 20:52. Обломки обнаружены в районе Хайман провинции Анкара.

Аль-Хаддада сопровождали его советник Мохамед Аль-Асави Диаб, начальник штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Аль-Файтури Гариб, бригадный генерал Махмуд Аль-Кативи и фотограф из пресс-службы начальника Генштаба Мохамед Омар Ахмед Махджуб.

Материал дополняется