Ливия объявила трехдневный траур после гибели главы Генштаба
Правительство национального единства Ливии объявило трехдневный официальный траур в связи с гибелью начальника генштаба армии генерала Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих при крушении самолета в Турции, куда он прибыл с визитом, сообщает Youm7.
В течение этого времени флаги будут приспущены во всех государственных учреждениях, а все торжественные и официальные мероприятия будут приостановлены.
По словам главы турецкого МВД Али Ерликая, частный самолет с ливийским генералом вылетел из аэропорта Анкары Эсенбога в Триполи в 20:10 (совпадает с московским), связь с ним оборвалась в 20:52. Обломки обнаружены в районе Хайман провинции Анкара.
Аль-Хаддада сопровождали его советник Мохамед Аль-Асави Диаб, начальник штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Аль-Файтури Гариб, бригадный генерал Махмуд Аль-Кативи и фотограф из пресс-службы начальника Генштаба Мохамед Омар Ахмед Махджуб.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России
МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»
Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы
В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»
Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности
На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра