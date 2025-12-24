Двое сотрудников ДПС погибли при взрыве на юге Москвы
Два инспектора ДПС, пострадавших при взрыве на юге Москвы, скончались, сообщает Следственный комитет. Взрыв произошел на улице Елецкой.
Всего жертв трое. «По данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в г. Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», — говорится в сообщении.
Как утверждает Baza, взрывное устройство было самодельным. По данным канала, оно было закреплено под днищем служебного автомобиля ДПС со стороны пассажирского сидения, рядом с водителем. Взрыв же произошел около 01:40 мск у отдела полиции, пишет канал.
По сведениям Baza, всего ранения получили четверо правоохранителей. Канал утверждает, что двоих выживших госпитализировали в тяжелом состоянии.
Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств). По первой статье грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, по второй — срок до восьми лет.
Материал дополняется.
