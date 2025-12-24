Двое сотрудников ДПС погибли при взрыве на юге Москвы

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Два инспектора ДПС, пострадавших при взрыве на юге Москвы, скончались, сообщает Следственный комитет. Взрыв произошел на улице Елецкой.

Всего жертв трое. «По данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в г. Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», — говорится в сообщении.

Как утверждает Baza, взрывное устройство было самодельным. По данным канала, оно было закреплено под днищем служебного автомобиля ДПС со стороны пассажирского сидения, рядом с водителем. Взрыв же произошел около 01:40 мск у отдела полиции, пишет канал.

По сведениям Baza, всего ранения получили четверо правоохранителей. Канал утверждает, что двоих выживших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств). По первой статье грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, по второй — срок до восьми лет.

Материал дополняется.