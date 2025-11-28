«Яндекс» решил закрыть сервис по продаже билетов на автобусы
«Яндекс» окончательно отказался от онлайн-продажи билетов на междугородние автобусные рейсы, сообщили РБК в компании. Там признали убыточность этого направления.
«Мы всегда стремимся концентрироваться на развитии наиболее востребованных у пользователей бизнес-направлений. В последнее время сервис продажи билетов на автобусы перестал демонстрировать рост», — рассказали в пресс-службе «Яндекса».
В компании уточнили, что все ранее купленные через сервис билеты остаются действительными и могут быть использованы для поездок.
Онлайн-сервис по поиску и продаже билетов на междугородние и пригородные автобусы — «Яндекс.Автобусы» — был запущен в январе 2017 года. В компании рассчитывали, что за пять лет доля онлайн-продаж достигнет 50% от общего объема.
Однако уже в 2019 году проект «Яндекс.Автобусы» был закрыт в Белоруссии, а в России — реорганизован и продолжил работу как агрегатор. Компания закрыла приложение «Диспетчерская», через которое перевозчики размещали билеты на онлайн-площадке «Яндекс.Автобусы».
Тогда же появился сервис «Яндекс Путешествия», где среди прочего была вкладка, посвященная междугородным автобусным перевозкам. В момент выхода материала ее больше нет. Остались: «Отели», «Авиа», «Ж/д» и «Туры».
«Автобусы — наименее оцифрованный вид перевозки, много маленьких частных перевозчиков, с ними трудно работать, и платформа им не нужна. Думаю, игра не стоила свеч», — комментирует решение «Яндекса» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
По его словам, гораздо экономически перспективней продажа автобусных экскурсий.
«Это растущий сегмент, здесь доминируют туроператоры, это комплексный продукт», — пояснил эксперт.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили