«Яндекс» решил закрыть сервис по продаже билетов на автобусы

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

«Яндекс» окончательно отказался от онлайн-продажи билетов на междугородние автобусные рейсы, сообщили РБК в компании. Там признали убыточность этого направления.

«Мы всегда стремимся концентрироваться на развитии наиболее востребованных у пользователей бизнес-направлений. В последнее время сервис продажи билетов на автобусы перестал демонстрировать рост», — рассказали в пресс-службе «Яндекса».

В компании уточнили, что все ранее купленные через сервис билеты остаются действительными и могут быть использованы для поездок.

Онлайн-сервис по поиску и продаже билетов на междугородние и пригородные автобусы — «Яндекс.Автобусы» — был запущен в январе 2017 года. В компании рассчитывали, что за пять лет доля онлайн-продаж достигнет 50% от общего объема.

Однако уже в 2019 году проект «Яндекс.Автобусы» был закрыт в Белоруссии, а в России — реорганизован и продолжил работу как агрегатор. Компания закрыла приложение «Диспетчерская», через которое перевозчики размещали билеты на онлайн-площадке «Яндекс.Автобусы».

Тогда же появился сервис «Яндекс Путешествия», где среди прочего была вкладка, посвященная междугородным автобусным перевозкам. В момент выхода материала ее больше нет. Остались: «Отели», «Авиа», «Ж/д» и «Туры».

«Автобусы — наименее оцифрованный вид перевозки, много маленьких частных перевозчиков, с ними трудно работать, и платформа им не нужна. Думаю, игра не стоила свеч», — комментирует решение «Яндекса» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

По его словам, гораздо экономически перспективней продажа автобусных экскурсий.

«Это растущий сегмент, здесь доминируют туроператоры, это комплексный продукт», — пояснил эксперт.