Политика⁠,
0

Глава Генштаба Ливии перед катастрофой встретился с турецким министром

Начальник Генштаба Ливии генерал Мохаммед Али аль-Хаддад встретился с министром обороны Турции Яшаром Гюлером в Анкаре всего за несколько часов до того, как его самолет разбился

Министр обороны Турции Яшар Гюлер днем 23 декабря принял начальника Генштаба Ливии генерала Мохаммеда аль-Хаддада. Встреча, согласно публикациям пресс-службы Минобороны Турции в Х, прошла за несколько часов до того, как самолет Аль-Хаддада разбился.

На приеме также присутствовали начальник турецкого Генштаба генерал Сельчук Байрактароглу и командующий сухопутными войсками страны генерал Метин Токель. Сам аль-Хаддада прибыл в Анкару по приглашению Байрактароглу.

В Турции нашли обломки самолета, в котором находился ливийский генерал
Политика

О том, что самолет с пятью пассажирами на борту, включая аль-Хаддада подал запрос на экстренную посадку в районе Хайманы сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. После запроса связь с бортом была потеряна. Вскоре правительство национального единства (ПНЕ) Ливии объявило, что аль-Хаддад и сопровождающие его члены делегации погибли при крушении самолета.

Речь идет о бизнес-джете Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, который вылетел из аэропорта Анкары Эсенбога в Триполи в 20:10 по местному времени (совпадает с московским). Как уточняет Cumhuriyet, в состав экипажа вошли два пилота и одна бортпроводница.

Falcon 50 — бизнес-джет французской компании Dassault, оснащенный тремя двигателями. Его дальность полета составляет около 5800 км, продолжительность полета — до 6,5 часа, самолет рассчитан на перевозку до десяти человек.

По данным Gündem 7x24, Sözcü и SavunmaSanayiST, после вылета из Эсенбоги самолет подал сигнал об отключении электроэнергии в районе Кулу провинции Конья. Экипаж попытался вернуться для аварийной посадки, однако бизнес-джет потерпел крушение в районе Хайман провинции Анкара, не долетев до аэропорта. Издания Haberler и Sabah сообщают об обнаружении обломков самолета.

Глава района Хайман Левент Коч заявил, что поиски ведутся в труднодоступной местности с неблагоприятными погодными условиями, где наблюдаются дожди и туман. 

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Полина Дуганова
Турция Ливия
