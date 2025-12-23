В Турции нашли обломки самолета, в котором находился ливийский генерал
В Турции в регионе Хаймана обнаружили обломки разбившегося самолета, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии генерал Мохаммед Али аль-Хаддад, сообщает Haberler.
Позднее обнаружение обломков подтвердил глава МВД Турции Али Ерликая. Их нашли в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в Хаймане. Генерал погиб, сообщило правительство Ливии.
Связь с бизнес-джетом Falcon 50, вылетевшим из аэропорта Анкары Эсенбога в Триполи, оборвалась в 20:52 местного времени, перед этим от самолета поступил запрос на экстренную посадку.
Борт попытался совершить аварийную посадку в Эсенбоге, но потерпел крушение в районе Хайман провинции Анкара, не долетев до аэропорта.
Генерал прибыл в Анкару по приглашению главы турецкого Генштаба Сельчука Байрактароглу. 23 декабря он привел встречу с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.
