 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В США сравнили план по Венесуэле с «дипломатией канонерок на стероидах»

Фото: Sgt. Nathan Mitchell / U.S. Marine Corps / Reuters
Фото: Sgt. Nathan Mitchell / U.S. Marine Corps / Reuters

Стратегия США в рамках обострения ситуации с Венесуэлой представляет собой «дипломатию канонерок на стероидах», заявил эксперт по наркополитике в Washington Office on Latin America (WOLA) Джон Уолш, сообщает The Guardian.

По мнению Уолша, такой подход представляет собой поощрение союзников и предупреждение тех, кто нарушит правила администрации американского президента Дональда Трампа. «Для стран, которые не поддерживают эту политику, дипломатия американских военных — это неявная угроза того, что американские военные находятся совсем рядом, чтобы не допустить их пересечения границы США», — сказал Уолш.

«Дипломатия канонерок» (англ. gunboat diplomacy) — курс, при котором страна прибегает к демонстрации силы с применением военно-морского флота.

Формула о «дипломатии канонерок» получила известность после морской блокады Венесуэлы военными судами США, Великобритании и Германии в 1902–1903 годах в ответ на отказ Венесуэлы платить по долгам.

Издание отмечает, что на фоне наращивания военного присутствия США в Карибском море и операций Вашингтона по борьбе с наркоторговцами Белый дом заключил соглашения о безопасности с Парагваем, Эквадором, Перу и Тринидадом и Тобаго. Договоренности подразумевают как размещение американских войск в Латинской Америке и Карибском бассейне, так и предоставление доступа к аэропортам, как в случае Тринидада и Тобаго.

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы
Политика
Николас Мадуро

Напряженность в Карибском регионе резко возросла осенью 2025 года, после серии ударов США по судам, которые, по утверждению американцев, использовались наркокартелями для контрабанды наркотиков. С начала сентября было проведено по меньшей мере 23 таких операции в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана, в результате погибли не менее 87 человек.

В середине декабря Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Президент говорил, что вооруженные силы США будут наращивать вокруг Венесуэлы свою военную группировку, пока та не вернет «нефть, землю и другие украденные активы».

Ранее Трамп заявил в интервью NBC, что он допускает возможность войны с Венесуэлой. По словам республиканца, дни венесуэльского лидера Николаса Мадуро «сочтены». Москва, в свою очередь, призвала администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту с Каракасом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Венесуэла США Дональд Трамп Николас Мадуро
Материалы по теме
В Венесуэле одобрили проект о борьбе с пиратством после захвата танкеров
Политика
Трамп раскрыл судьбу нефти с захваченных у берегов Венесуэлы танкеров
Политика
МИД Венесуэлы заявил о российской поддержке в борьбе с блокадой США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 17:46
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 19:20
Токаев предложил Казахстан как площадку для мирных переговоров Политика, 19:17
Полузащитник «Спартака» забил победный гол в матче Кубка Африки Спорт, 19:17
Степашин заявил, что Газзаев будет помогать главному тренеру «Динамо» Спорт, 19:03
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Генштаб ВСУ объяснил отступление из Северска Политика, 18:47
Эксперты назвали регионы с самыми безаварийными водителями Авто, 18:40
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Культура повседневности: РБК и «Сбер» провели визионерский бранч Стиль, 18:37
В Курске военному дали пожизненное за убийство женщины и похищение детей Политика, 18:34
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
В США сравнили план по Венесуэле с «дипломатией канонерок на стероидах» Политика, 18:21
Vesper представил дом продаж на Тверской с отсылками к фильму Кубрика Стиль, 18:21
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Петросян поблагодарила критиков после победы на чемпионате России Спорт, 18:12