В США сравнили план по Венесуэле с «дипломатией канонерок на стероидах»

Фото: Sgt. Nathan Mitchell / U.S. Marine Corps / Reuters

Стратегия США в рамках обострения ситуации с Венесуэлой представляет собой «дипломатию канонерок на стероидах», заявил эксперт по наркополитике в Washington Office on Latin America (WOLA) Джон Уолш, сообщает The Guardian.

По мнению Уолша, такой подход представляет собой поощрение союзников и предупреждение тех, кто нарушит правила администрации американского президента Дональда Трампа. «Для стран, которые не поддерживают эту политику, дипломатия американских военных — это неявная угроза того, что американские военные находятся совсем рядом, чтобы не допустить их пересечения границы США», — сказал Уолш.

«Дипломатия канонерок» (англ. gunboat diplomacy) — курс, при котором страна прибегает к демонстрации силы с применением военно-морского флота. Формула о «дипломатии канонерок» получила известность после морской блокады Венесуэлы военными судами США, Великобритании и Германии в 1902–1903 годах в ответ на отказ Венесуэлы платить по долгам.

Издание отмечает, что на фоне наращивания военного присутствия США в Карибском море и операций Вашингтона по борьбе с наркоторговцами Белый дом заключил соглашения о безопасности с Парагваем, Эквадором, Перу и Тринидадом и Тобаго. Договоренности подразумевают как размещение американских войск в Латинской Америке и Карибском бассейне, так и предоставление доступа к аэропортам, как в случае Тринидада и Тобаго.

Напряженность в Карибском регионе резко возросла осенью 2025 года, после серии ударов США по судам, которые, по утверждению американцев, использовались наркокартелями для контрабанды наркотиков. С начала сентября было проведено по меньшей мере 23 таких операции в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана, в результате погибли не менее 87 человек. В середине декабря Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Президент говорил, что вооруженные силы США будут наращивать вокруг Венесуэлы свою военную группировку, пока та не вернет «нефть, землю и другие украденные активы».

Ранее Трамп заявил в интервью NBC, что он допускает возможность войны с Венесуэлой. По словам республиканца, дни венесуэльского лидера Николаса Мадуро «сочтены». Москва, в свою очередь, призвала администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту с Каракасом.