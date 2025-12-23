 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Глава СК поручил выпустить из СИЗО учительницу по делу о совращении детей

Глава СК поручил выпустить из СИЗО учительницу по делу в совращении детей
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: пресс-служба СК России)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изменить меру пресечения для молодой учительницы английского из Санкт-Петербурга, обвиняемую в совращении двух 12-летних мальчиков. Он предложил выпустить фигурантку из СИЗО под подписку о невыезде, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в марте и в апреле девушка совершила в отношении двух 12-летних школьников «иные действия сексуального характера». «Фонтанка» выяснила, что обвиняемая два года преподавала английский язык в одной из школ Выборгского района. Она принимала активное участие в различных государственных форумах в качестве волонтера. Однако в июне учительница уволилась из школы.

16 декабря девушку задержали. Ей предъявили обвинение по ч.5 ст.132 Уголовного кодекса России — насильственные действия сексуального характера. Бывшей учительнице грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Вину она не признала. Выборгский районный суд заключил  под стражу до 15 февраля 2026 года.

В мае в Ленинградской области суд приговорил к девяти годам учительницу начальных классов, которую обвинили в сексуальных домогательствах к 11-летнему мальчику. В начале 2024 года мать потерпевшего обратилась в полицию. Она заявила, что 25-летняя учительница оставляла школьника после уроков наедине, целовала и гладила половые органы, а также отправляла ему интимные фотографии. В феврале ее задержала полиция.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
сексуальные домогательства Александр Бастрыкин школьники подписка о невыезде учительница Санкт-Петербург педофилия
Александр Бастрыкин фото
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
Материалы по теме
Российского фигуриста пожизненно отстранили в США за домогательства
Спорт
Джареда Лето обвинили в домогательствах к несовершеннолетним
Общество
Олимпийский чемпион рассказал о домогательствах со стороны девушки в баре
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Подгузова избрана председателем комитета по финансовой культуре АБР Пресс-релиз, 17:50
12 новых законов лидерства: выживают не самые сильные, а самые гибкие Образование, 17:49
Минюст США опубликовал файлы Эпштейна с упоминаниями Трампа Политика, 17:49
ЦБ опустил курс доллара на 24 декабря ниже ₽79 Инвестиции, 17:48
₽1,2 млн за 6 ночей: где самая дорогая и дешевая аренда на Новый год Недвижимость, 17:45
ЦБ разрешит торги криптовалютой. Готовы ли к этому брокеры и биржи Инвестиции, 17:44
Дмитриев поддержал Трампа, назвавшего NYT угрозой нацбезопасности Политика, 17:42
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
«ГПБ Мобайл» представил новый сервис «Ассистент» Пресс-релиз, 17:37
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Reuters сообщил о планах на новый срок «друга России и крипты» в Африке Политика, 17:28
VIP-программы криптобирж. Что это и кому пригодится Крипто, 17:28
Шохин назвал оптимальное для бизнеса соотношение инфляции, ставки и курса Экономика, 17:19