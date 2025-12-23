Глава СК поручил выпустить из СИЗО учительницу по делу о совращении детей

Александр Бастрыкин (Фото: пресс-служба СК России)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изменить меру пресечения для молодой учительницы английского из Санкт-Петербурга, обвиняемую в совращении двух 12-летних мальчиков. Он предложил выпустить фигурантку из СИЗО под подписку о невыезде, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в марте и в апреле девушка совершила в отношении двух 12-летних школьников «иные действия сексуального характера». «Фонтанка» выяснила, что обвиняемая два года преподавала английский язык в одной из школ Выборгского района. Она принимала активное участие в различных государственных форумах в качестве волонтера. Однако в июне учительница уволилась из школы.

16 декабря девушку задержали. Ей предъявили обвинение по ч.5 ст.132 Уголовного кодекса России — насильственные действия сексуального характера. Бывшей учительнице грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Вину она не признала. Выборгский районный суд заключил под стражу до 15 февраля 2026 года.

В мае в Ленинградской области суд приговорил к девяти годам учительницу начальных классов, которую обвинили в сексуальных домогательствах к 11-летнему мальчику. В начале 2024 года мать потерпевшего обратилась в полицию. Она заявила, что 25-летняя учительница оставляла школьника после уроков наедине, целовала и гладила половые органы, а также отправляла ему интимные фотографии. В феврале ее задержала полиция.