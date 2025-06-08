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Джареда Лето обвинили в домогательствах к несовершеннолетним

Девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах в период, когда они были несовершеннолетними, пишет Air Mail. Они утверждают, что музыкант знал об их возрасте. Представитель артиста отверг все обвинения
Джаред Лето
Джаред Лето (Фото: Emma McIntyre / Getty Images)

Девять женщин в разговоре с Air Mail обвинили вокалиста рок-группы 30 Seconds To Mars, актера Джареда Лето в сексуальных домогательствах в период, когда они были несовершеннолетними.

Одна из собеседниц издания рассказала, что Лето подошел к ней возле кафе в Лос-Анджелесе в 2006 году, когда ей было 16 лет (музыканту тогда было 35). По словам девушки, артист схватил ее за руку и после короткого разговора взял ее номер телефона.

Несколько дней спустя Лето позвонил ей, чтобы пригласить на вечеринку. «Я не знаю, был ли он под кайфом или что-то в этом роде … Это был самый странный, самый отвратительный голос», — отметила женщина, добавив, что отказалась от приглашения.

Затем музыкант продолжил звонить ей «всегда в час, два, три ночи» и разговоры касались сексуального опыта девушки, говорит она.

Другая женщина рассказала, что начала переписываться с Лето, когда еще была несовершеннолетней, а во время визитов к нему домой артист также задавал вопросы сексуального характера. По ее словам, в один из визитов, когда ей было 18 лет, музыкант «внезапно вытащил свой пенис и начал мастурбировать», а затем пытался принудить к этому девушку.

Модель Лора Ла Рю заявила изданию, что познакомилась с Лето, когда ей было 16 лет, на мероприятии в частной резиденции в Беверли-Хиллз, где 36-летний артист «пристально наблюдал за ней», а затем спросил о ее возрасте и попросил номер телефона. Они переписывались по электронной почте, а в 2009 году девушка посетила его дом, где он «дразнил» ее и «флиртовал».

Во время другого визита Лето вышел из комнаты полностью обнаженным, рассказывает Ла Рю. «Он просто вышел, как будто это было нормально … Я подумала, что, может быть, это именно то, что делают взрослые мужчины», — добавила она.

Представитель артиста заявил Air Mail, что в переписке Лето с Ла Рю не было ничего «сексуального или неуместного», а позже она устроилась работать личным помощником музыканта, «что еще раз подчеркивает отсутствие чего-либо неуместного в их общении». При этом Ла Рю отрицает, что когда-либо подавала заявку на пост личного ассистента Лето.

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Политика
Джаред Лето&nbsp;

В прошлом месяце музыкальный продюсер и диджей из Лос-Анджелеса Элли Тейлз опубликовала репост своего статуса в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в Instagram (также принадлежит Meta). «На самом деле ты не в Лос-Анджелесе, пока Джаред Лето не попытается навязаться к тебе за кулисами… В килте. И снежной шапке», — говорилось в публикации.

В других постах в Instagram, которые приводит Air Mail, Тейлз заявила, что, когда ей было 17 лет, на нее «напал и травмировал этот тип». «Он знал мой возраст, и ему было все равно. То, что он сделал, было хищническим, ужасающим и неприемлемым», — утверждает девушка.

Представитель Лето «категорически опроверг» различные обвинения женщин в материале Air Mail, включая обвинения Тейлз, которые, по его словам, были «явно ложными».

Джареду Лето сейчас 53 года. Он является вокалистом и гитаристом рок-группы 30 Seconds to Mars, основанной вместе с братом Шенноном в 1998 году. Также Лето снимался в кино, в частности в фильмах «Господин Никто», «Бойцовский клуб», «Отряд самоубийц», «Дом Gucci» и других. За роль в работе «Далласский клуб покупателей» получил ряд наград, включая «Оскар», «Золотой глобус» и премию Американской Гильдии киноактеров в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Джаред Лето сексуальные домогательства обвинения несовершеннолетние
Джаред Лето фото
Джаред Лето
актер, музыкант
26 декабря 1971 года
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