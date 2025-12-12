 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Олимпийский чемпион рассказал о домогательствах со стороны девушки в баре

Чемпион ОИ-2022 Одерматт рассказал о домогательствах со стороны девушки в баре
Действующий обладатель Кубка мира по горнолыжному спорту раскритиковал действия девушки, которая шлепнула его по ягодицам
Марко Одерматт
Марко Одерматт (Фото: Alexis Boichard / Agence Zoom / Getty Images)

Швейцарский горнолыжник, олимпийский чемпион и лидер Кубка мира Марко Одерматт рассказал журналу Snow Active о домогательствах со стороны поклонницы в баре Сан-Валли (США).

По словам 28-летнего спортсмена, женщина шлепнула его по ягодицам, объяснив это пари, благодаря которому она выиграла $5 тыс. «Ей это показалось смешным, а мне — совсем нет. В наше время это вообще недопустимо. Представьте скандал, если бы все было наоборот», — заявил Одерматт.

Он связал подобное поведение с влиянием соцсетей, где фанаты перестают видеть в спортсменах отдельных людей. «Люди так много о нас знают, что думают, будто мы их друзья», — сказал спортсмен.

Одерматт является олимпийским чемпионом 2022 года в гигантском слаломе, трехкратным чемпионом мира и четырехкратным обладателем Большого хрустального глобуса в Кубке мира.

В стартовавшем сезоне Кубка мира Одерматт уже одержал несколько побед и уверенно возглавляет общий зачет.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
сексуальные домогательства горнолыжники
