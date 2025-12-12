Олимпийский чемпион рассказал о домогательствах со стороны девушки в баре
Швейцарский горнолыжник, олимпийский чемпион и лидер Кубка мира Марко Одерматт рассказал журналу Snow Active о домогательствах со стороны поклонницы в баре Сан-Валли (США).
По словам 28-летнего спортсмена, женщина шлепнула его по ягодицам, объяснив это пари, благодаря которому она выиграла $5 тыс. «Ей это показалось смешным, а мне — совсем нет. В наше время это вообще недопустимо. Представьте скандал, если бы все было наоборот», — заявил Одерматт.
Он связал подобное поведение с влиянием соцсетей, где фанаты перестают видеть в спортсменах отдельных людей. «Люди так много о нас знают, что думают, будто мы их друзья», — сказал спортсмен.
Одерматт является олимпийским чемпионом 2022 года в гигантском слаломе, трехкратным чемпионом мира и четырехкратным обладателем Большого хрустального глобуса в Кубке мира.
В стартовавшем сезоне Кубка мира Одерматт уже одержал несколько побед и уверенно возглавляет общий зачет.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
