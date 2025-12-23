 Перейти к основному контенту
Катастрофа самолета Пригожина
Дело против обвиняемого в осквернении могилы Пригожина приостановили

Катастрофа самолета Пригожина
Обвиняемый по делу о надругательстве над могилой основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Вячеслав Шведов подписал контракт с Минобороны и отправился на военную операцию. Уголовное дело против него было приостановлено, об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Дело по ч. 1 ст. 244 Уголовного кодекса было зарегистрировано в марте 2025 года. По данным суда, Шведов пришел на территорию Пороховского кладбища 21 июля 2024-го, наклеил на памятник Пригожину плакат с надписью «Петух», а затем сфотографировался на фоне.

Мать Евгения Пригожина рассказала о спорах с сыном перед мятежом
Политика
Евгений Пригожин

В июне Лебедева сообщала, что обвиняемый в суд не явился и был объявлен в розыск. Сегодня стало известно, что ранее Шведова отправили в СИЗО по делу о краже 6000 рублей с банковского счета. В следственном изоляторе он подал ходатайство о желании отправиться на военную операцию. После этого он подписал контракт на год с Минобороны и отправился служить.

«Мировой судья уголовное дело в отношении Шведова приостановила на основании п. 5 ч. 1 ст. 238 УПК РФ», — заключила Дарья Лебедева.

Ранее СМИ со ссылкой на правоохранительные органы писали, что Шведов уже был судим. По данным «Фонтанки», за кражу. Издание 47.ru при этом писало, что за покушение на кражу.

Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года при крушении в Тверской области частного самолета, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, среди которых командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Президент Владимир Путин, ссылаясь на слова главы СК Александра Бастрыкина, заявлял об осколках гранаты в телах погибших. Внешнее воздействие на самолет он исключил.

Памятник Пригожину на Пороховском кладбище открыли 1 июня 2024 года — в день, когда ему должно было исполниться 63 года.

Романов Илья
Евгений Пригожин уголовное дело Военная операция на Украине
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»
1 июня 1961 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
