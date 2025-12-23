Суд арестовал бывшего топ-менеджера «Росатома» по обвинению во взятке

Геннадий Сахаров (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Басманный районный суд Москвы взял под стражу экс-директора подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова по обвинению в получении взятки, сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По этой статье Сахарова в мае приговорили к 12 годам лишения свободы. Наказание, согласно постановлению, он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Его также оштрафовали.

Вместе с Сахаровым в мае на восемь лет осудили первого заместителя гендиректора компании «Оргэнергострой» Элгуджу Кокосадзе. Его обвинили в даче взятки Сахарову.

Самого чиновника арестовали в марте 2024 года, он занимал пост директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе. Тогда же задержали и Кокосадзе.

Сахаров вину не признал. Он, однако, подтвердил, что получил средства от бизнесмена «за консультирование при реализации контрактов», заключенных с подведомственными «Росатому» организациями.