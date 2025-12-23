Суд арестовал бывшего топ-менеджера «Росатома» по обвинению во взятке
Басманный районный суд Москвы взял под стражу экс-директора подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова по обвинению в получении взятки, сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.
Речь идет о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По этой статье Сахарова в мае приговорили к 12 годам лишения свободы. Наказание, согласно постановлению, он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Его также оштрафовали.
Вместе с Сахаровым в мае на восемь лет осудили первого заместителя гендиректора компании «Оргэнергострой» Элгуджу Кокосадзе. Его обвинили в даче взятки Сахарову.
Самого чиновника арестовали в марте 2024 года, он занимал пост директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе. Тогда же задержали и Кокосадзе.
Сахаров вину не признал. Он, однако, подтвердил, что получил средства от бизнесмена «за консультирование при реализации контрактов», заключенных с подведомственными «Росатому» организациями.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО
Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США
Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву
США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа
NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов