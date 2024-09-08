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Политика ,  
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Топ-менеджер «Росатома» не признал полученные деньги взяткой

Топ-менеджер госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров подтвердил получение денег от бизнесмена, но не признал вину в получении взятки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

По словам Сахарова, он получил деньги «за консультирование организации при реализации контрактов», заключенных с подведомственными «Росатому» организациями.

Топ-менеджера «Росатома» арестовали по делу об особо крупной взятке
Общество
Геннадий Сахаров

Сахарова арестовали в марте 2024 года. Ему предъявили обвинение в получение взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. ТАСС тогда сообщил, что по делу также задержали первого заместителя гендиректора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Ему предъявили обвинение в даче взятки.

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Росатом взятка расследование
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