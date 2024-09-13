Суд арестовал имущество семьи топ-менеджера «Росатома» на ₽100 млн

Басманный суд Москвы арестовал имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и его супруги на сумму более 100 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.

Арест наложили на три квартиры, площадями не более 66 кв. м, три автомобиля, включая Zeekr 001 стоимостью около 7 млн руб., а также одно машиноместо. Как отмечает агентство, почти все имущество оформлено на супругу топ-менеджера.

Сахарова арестовали в марте 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. ТАСС тогда сообщил, что по делу также задержали первого заместителя гендиректора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Ему предъявили обвинение в даче взятки.

Сахаров подтвердил получение денег от бизнесмена «за консультирование организации при реализации контрактов», заключенных с подведомственными «Росатому» организациями, однако не признал вину в получении взятки.