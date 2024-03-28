Директора по капитальным вложениям «Росатома» арестовали по делу о взятке
Басманный районный суд Москвы арестовал директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе «Росатома» Геннадия Сахарова по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Суд избрал Сахарову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 26 мая 2024 года», — говорится в сообщении.
Топ-менеджер обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).
РБК направил запрос в «Росатом».
ТАСС в пресс-службе суда сообщили, что по этому делу также задержан первый заместитель генерального директора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе, ему предъявлено обвинение в даче взятки.
Сахаров занимает должность директора по капитальным вложениям «Росатома» с 2010 года.
Летом 2023 года было возбуждено уголовное дело о получении взятки против генерального директора ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (входит в госкорпорацию «Росатом») подполковника запаса ФСБ Игоря Игина. По версии следствия, он получил 132,5 млн руб. от руководства петербургского ООО «Спецпроект» в обмен на госконтракты, писал «Коммерсантъ».
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