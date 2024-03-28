Суд арестовал директора по капитальным вложениям «Росатома» по делу о взятке

Директора по капитальным вложениям «Росатома» арестовали по делу о взятке

Геннадий Сахаров обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). ТАСС в суде сообщили также о задержании топ-менеджера «Оргэнергострой» Кокосадзе — за дачу взятки

Геннадий Сахаров (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд Москвы арестовал директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе «Росатома» Геннадия Сахарова по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Суд избрал Сахарову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 26 мая 2024 года», — говорится в сообщении.

Топ-менеджер обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

РБК направил запрос в «Росатом».

ТАСС в пресс-службе суда сообщили, что по этому делу также задержан первый заместитель генерального директора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе, ему предъявлено обвинение в даче взятки.

Сахаров занимает должность директора по капитальным вложениям «Росатома» с 2010 года.

Летом 2023 года было возбуждено уголовное дело о получении взятки против генерального директора ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (входит в госкорпорацию «Росатом») подполковника запаса ФСБ Игоря Игина. По версии следствия, он получил 132,5 млн руб. от руководства петербургского ООО «Спецпроект» в обмен на госконтракты, писал «Коммерсантъ».