До тысячи британских пабов запретили вход лейбористам

Фото: Carl Recine / Getty Images

Около 1000 пабов в Великобритании решили не пускать к себе депутатов от Лейбористской партии в знак протеста против повышения налога на коммерческую недвижимость, сообщил Sky News.

В ноябре действующее в Британии правительство, сформированное лейбористами, объявило о планах повысить налогb на фоне растущих расходов и низких темпах роста экономики. В частности, с апреля 2026 года отменена будет 40% скидка по налогу на коммерческую недвижимость. Sky News со ссылкой на владельца одного из питейных заведений сообщил, что после отмены скидки налог вырастет на £9000 или 157% в год. По утверждениям собеседников журналистов, некоторые пабы будут платить больше на 600% и 800%.

«Наши налоги должны вырасти еще на £9 000 в апреле — это серьезный удар. У нас уже было повышение налогов. В прошлом апреле они выросли более чем на £1000 в месяц. Так что очередное увеличение — это действительно очень существенно», — сказала хозяйка паба The Poole Arms в Дорсете Мишель Смит.

Британские пабы начали запрещать вход депутатам от Лейбористской партии в рамках кампании #taxedout в середине декабря 2025 года. Independent сообщал, что более 250 заведений разместили на дверях таблички с запретом.