 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

До тысячи британских пабов запретили вход лейбористам

Фото: Carl Recine / Getty Images
Фото: Carl Recine / Getty Images

Около 1000 пабов в Великобритании решили не пускать к себе депутатов от Лейбористской партии в знак протеста против повышения налога на коммерческую недвижимость, сообщил Sky News.

В ноябре действующее в Британии правительство, сформированное лейбористами, объявило о планах повысить налогb на фоне растущих расходов и низких темпах роста экономики. В частности, с апреля 2026 года отменена будет 40% скидка по налогу на коммерческую недвижимость. Sky News со ссылкой на владельца одного из питейных заведений сообщил, что после отмены скидки налог вырастет на £9000 или 157% в год. По утверждениям собеседников журналистов, некоторые пабы будут платить больше на 600% и 800%.

«Наши налоги должны вырасти еще на £9 000 в апреле — это серьезный удар. У нас уже было повышение налогов. В прошлом апреле они выросли более чем на £1000 в месяц. Так что очередное увеличение — это действительно очень существенно», — сказала хозяйка паба The Poole Arms в Дорсете Мишель Смит.

В Великобритании в ночь Гая Фокса сожгли чучело Кира Стармера
Общество

Британские пабы начали запрещать вход депутатам от Лейбористской партии в рамках кампании #taxedout в середине декабря 2025 года. Independent сообщал, что более 250 заведений разместили на дверях таблички с запретом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Теги
Романов Илья
Великобритания паб налоги Лейбористы
Материалы по теме
Глава Минздрава Британии опроверг информацию о заговоре против Стармера
Политика
В Британии начали срочное расследование из-за «пророссийских» взяток
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Росреестр обновил методичку по защите жилья от мошенников. Главные пункты Недвижимость, 14:44
«Ирбис» и «Маер» запустили кампанию «Защитим хранителей гор» Пресс-релиз, 14:43
До тысячи британских пабов запретили вход лейбористам Общество, 14:37
«Дворец для народа»: как появилось и менялось московское метро Стиль, 14:34
Сыгравший почти 500 матчей в НБА американец перешел в «Партизан» Спорт, 14:30
Путин призвал нового генпрокурора Гуцана «сделать все» для россиян Общество, 14:30
Как искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы Отрасли, 14:28
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
В Люберцах полиция разыскивает курьеров, перевозивших детей в сумках Общество, 14:28
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Орешкин оценил идею о переносе столицы России в Сибирь Политика, 14:24
Почему ручная работа снова в цене: пример российского бренда Pars Стиль, 14:13
Непобежденный в UFC российский боец объяснил уход из промоушена Спорт, 14:12
Прокурор запросил для экс-судьи три года условно за выстрел в таксиста Общество, 14:10
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10