Глава Минздрава Британии опроверг информацию о заговоре против Стармера

Кир Стармер (Фото: Mauro Pimentel / Reuters)

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг в эфире телеканалу Sky News опроверг, что члены Лейбористской партии планируют сместить премьер-министра Кира Стармера с поста лидера. Главу ведомства называют одним из потенциальных кандидатов на смену Стармера.

«Это абсолютно бессмысленные разговоры не в последнюю очередь потому, что это неправда», — заявил Стритинг, комментируя слухи.

По словам главы Миндзрава, в партии нет «вызовов лидерству» действующего премьер-министра. Он назвал подобные сообщения от членов партии «саморазрушительными».

Ранее Би-би-си сообщило, что депутаты-лейбористы могут попытаться сместить Стармера с поста лидера партии после представления в палате общин бюджетного послания. Об этом изданию сообщили источники из числа сторонников политика.

При этом союзники Стармера подчеркнули, что он «будет бороться» с любыми вызовами своему руководству со стороны однопартийцев. По информации Би-би-си, в качестве потенциальных сменщиков Стармера называют Стритинга и министра внутренних дел Шабану Махмуд.