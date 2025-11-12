 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Глава Минздрава Британии опроверг информацию о заговоре против Стармера

Глава Минздрава Британии опроверг, что лейбористы хотят сместить Стармера
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Mauro Pimentel / Reuters)

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг в эфире телеканалу Sky News опроверг, что члены Лейбористской партии планируют сместить премьер-министра Кира Стармера с поста лидера. Главу ведомства называют одним из потенциальных кандидатов на смену Стармера.

«Это абсолютно бессмысленные разговоры не в последнюю очередь потому, что это неправда», — заявил Стритинг, комментируя слухи.

По словам главы Миндзрава, в партии нет «вызовов лидерству» действующего премьер-министра. Он назвал подобные сообщения от членов партии «саморазрушительными».

BBC узнала о подготовке в Лейбористской партии плана по смещению Стармера
Политика
Кир Стармер

Ранее Би-би-си сообщило, что депутаты-лейбористы могут попытаться сместить Стармера с поста лидера партии после представления в палате общин бюджетного послания. Об этом изданию сообщили источники из числа сторонников политика.

При этом союзники Стармера подчеркнули, что он «будет бороться» с любыми вызовами своему руководству со стороны однопартийцев. По информации Би-би-си, в качестве потенциальных сменщиков Стармера называют Стритинга и министра внутренних дел Шабану Махмуд.

Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Великобритания Лейбористы Кир Стармер
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года

