Власти Великобритании задумались об ужесточении правил политического финансирования из-за дела против бывшего руководителя Reform UK в Уэльсе, которого признали виновным в распространении «пророссийских заявлений» за деньги

Натан Гилл (Фото: Carl Court / Getty Images)

В Великобритании началось срочное расследование ситуации с иностранным финансовым вмешательством во внутреннюю политику в связи с делом против бывшего члена правой партии Reform UK Натана Гилла за получение «пророссийских» взяток. Об этом сообщил министр жилищного хозяйства, сообществ и местного самоуправления Стив Рид, курирующий процесс выборов.

«В прошлом месяце мистер Гилл был признан виновным и приговорен к десяти с половиной годам тюремного заключения за получение взяток за продвижение пророссийской риторики. Этот случай высветил потенциальную уязвимость политической и избирательной системы, подчеркнув необходимость срочных действий посредством независимого анализа», — написал Рид.

Министр назвал действия Гилла «пятном на нашей демократии», а независимую проверку — способов устранить это пятно. Он предупредил, что результаты проверки будут использованы для изменения законов о выборах.

Бывшего лидера партии Reform UK в Уэльсе Натана Гилла приговорили к десяти с половиной годам заключения за «пророссийские заявления» в Европейском парламенте в обмен на деньги. Судья постановила, что Гилл «злоупотребил своим значительным авторитетом и доверием» и был «мотивирован финансовой и политической выгодой», когда он был депутатом Европарламента — в период с 6 декабря 2018 года по 18 июля 2019 года. Мужчина признал себя виновным.

Речь идет о «пророссийских заявлениях» об Украине, когда Гилл был членом Партии независимости Великобритании (UKIP), а затем Партии Brexit. Он получил за свою деятельность минимум £40 тыс. ($52,4 тыс.). Контртеррористическое командование (CTC) Британии считает, что некоторые лица в этом деле были напрямую связаны с российским президентом Владимиром Путиным.

Гилла задержали в аэропорту Манчестера 13 сентября 2021 года. Он собирался сесть на рейс в Россию, чтобы наблюдать за выборами. При обыске в его доме в Уэльсе были найдены тысячи евро и долларов наличными.

Судья подчеркнула, что действия Гилла угрожали национальной безопасности Великобритании. Reform UK также осудила действия Гилла, назвав их «изменническими и непростительными». Премьер-министр Кир Стармер призвал лидера Reform UK Найджела Фаража расследовать любые связи с Россией внутри его партии.