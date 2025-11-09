В Великобритании в ночь Гая Фокса сожгли чучело Кира Стармера

В британском городе Эденбридж на праздновании ночи Гая Фокса сожгли 11-метровое чучело премьер-министра страны Кира Стармера, сообщает The Daily Mail.

Государственного деятеля изобразили в образе Гая Фокса с заткнутым за пояс цифровым удостоверением личности. На нем висел большой красный значок с надписью «Стармер, Фермер, Вредитель» (Starmer The Farmer Harmer), а в руках оно держало планшет с надписью «Подлизываться к [президенту США Дональду] Трампу».

«В этом году на чучело надели воротник и шляпу Гая Фокса, потому что мы считаем, что Стармер сейчас неплохо справляется с тем, чтобы самостоятельно поджечь парламент», — приводит газета слова члена городского Общества костров Лоры Лоуренс.

Ночь Гая Фокса, также известная как Ночь костров — это ежегодный британский праздник, посвященный провалу заговора 1605 года, когда группа католиков-заговорщиков, во главе с Гаем Фоксом, попыталась взорвать парламент и убить короля Якова I. Заговор раскрыли, а самого Гая Фокса арестовали и казнили.

В разные годы в этот день британцы сжигали чучела многих известных личностей, среди них однажды была копия бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.