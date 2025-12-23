 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

США увеличили выплату мигрантам за самодепортацию до $3000

США увеличили выплату мигрантам за самодепортацию до $3000
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Мигранты, нелегально проживающие в США, смогут получить пособие в $3 тыс. за самостоятельный выезд из страны до конца 2025 года, сообщило Министерство внутренней безопасности страны.

Чтобы получить пособие, необходимо зарегистрироваться в официальном приложении для мигрантов CBP Home до конца года. Кроме 3 тыс. долларов, отъезжающим обещают оплатить перелет домой. «Использование приложения CBP Home также дает право на освобождение от любых гражданских штрафов или санкций за невыезд из страны», — говорится в сообщении.

По информации министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, с января 2025 года добровольно депортировались 1,9 млн нелегальных мигрантов. Она уточнила, что пособие увеличили в три раза за счет американских налогоплательщиков. «Нелегальные иммигранты должны воспользоваться этим подарком и депортироваться самостоятельно, потому что если они этого не сделают, мы их найдем, мы их арестуем, и они никогда не вернутся», — заявила Ноэм.

Верховный суд США разрешил Трампу депортировать более 500 тыс. мигрантов
Политика
Прибытие венесуэльских мигнатов депортационным рейсом из США в международный аэропорт в Майкетии, Венесуэла, 9 мая 2025 года

В марте администрация президента США Дональда Трампа представила мобильное приложение CBP Home, позволяющее мигрантам, которые находятся в стране незаконно, покинуть территорию США самостоятельно, чтобы избежать возможного задержания и ареста.

Через два месяца после запуска ресурса власти США начали выплачивать пособие нелегальным мигрантам за самодепортацию. Его размер составил $1000. Позже CBS News узнал, что подросткам-мигрантам планируют выплачивать по $2500, если они добровольно вернутся в страны происхождения.

Ранее Трамп призвал усилить работу по задержанию и депортации нелегальных мигрантов, которые живут в крупнейших городах страны, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Чикаго. По его словам, эти города являются «центрами власти» Демократической партии США, где она использует нелегальных мигрантов «для расширения своей электоральной базы и фальсификации выборов, а также отбирая рабочие места и льготы у трудолюбивых американских граждан».

Авторы
Теги
Анастасия Карева
депортация высылка нелегальные мигранты США пособие мобильное приложение
