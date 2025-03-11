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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Администрация Трампа запустила приложение для «самодепортации» мигрантов

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Возвращение Трампа в Белый дом

Администрация президента США Дональда Трампа представила новое мобильное приложение, позволяющее мигрантам, которые находятся в стране незаконно, покинуть территорию США самостоятельно, чтобы избежать возможного задержания и ареста. Об этом говорится на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США (U.S. Customs and Border Protection — CBP).

Новое мобильное приложение под названием CBP Home включает в себя функцию, с помощью которой пользователь может заявить о своем «намерении выехать», сообщили в ведомстве.

«Приложение CBP Home дает иностранцам возможность уехать добровольно, сохранив шанс в будущем легально вернуться и осуществить свою американскую мечту. Если они этого не сделают, мы их найдем, депортируем, и они больше никогда не вернутся», — заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, ее слова приводит Reuters.

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Фото:uscg.mil

Еще в ходе предвыборной кампании Трамп обещал масштабную депортацию нелегальных иммигрантов. Однако первые недели его второго срока показали, что достичь показателей, зафиксированных в последний год президентства Джо Байдена, может быть сложнее, чем ожидалось.

В первый месяц своего нового срока республиканец вдвое увеличил число арестов среди лиц, обвиняемых в преступлениях или имеющих судимости, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чтобы усилить борьбу с нелегальной миграцией, его администрация активизировала деятельность Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), а также внедрила новые механизмы, включая упрощенную процедуру задержания мигрантов без криминального прошлого.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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