CBS узнал, что США заплатят $2500 подросткам-мигрантам, чтобы они уехали

Правительство США планирует выплачивать мигрантам-подросткам $2500, если они добровольно вернутся в свои страны происхождения, сообщает CBS News со ссылкой на внутреннее правительственное уведомление.

Согласно документу, разосланному в пятницу официальными лицами Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS), Министерство внутренней безопасности «будет предоставлять единовременную выплату на поддержку переселения в размере $2500 <...> несовершеннолетним детям-иностранцам без сопровождения, в возрасте 14 лет и старше, которые изъявили желание добровольно выехать из Соединенных Штатов».

Выплата будет доступна несопровождаемым детям-мигрантам, находящимся под опекой Управления по расселению беженцев (ORR) в составе HHS, которое по закону обязано размещать их в приютах, приемных семьях и других учреждениях до достижения ими 18-летнего возраста или до того, как они могут быть переданы подходящему опекуну. Выплату не смогут получить несовершеннолетние из Мексики.

В уведомлении также отмечается, что выплата в размере $2500 «предназначена для поддержки усилий по реинтеграции после выезда».

Как отмечает CBS News, добровольный выезд — это особый юридический процесс для несопровождаемых детей, и все такие случаи должны быть одобрены судьей по иммиграционным вопросам.

В Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) сообщили, что программа добровольного выезда изначально предлагается 17-летним. Агентство заявило, что «добровольная опция» дает несопровождаемым детям «выбор и позволяет им принимать взвешенное решение о своем будущем».

«Любая выплата в поддержку возвращения на родину будет производиться после того, как судья по иммиграционным вопросам удовлетворит запрос и человек прибудет в свою страну происхождения», — говорится в заявлении ICE.

В мае власти США предлагали взрослым мигрантам, находящимся в США нелегально, выплату в размере $1000 за добровольное возвращение в страны происхождения.

В конце августа администрация президента США Дональда Трампа попыталась депортировать более 70 гватемальских детей, включая многих с активными иммиграционными делами в США, утверждая, что их родственники попросили об их возвращении. Это решение было заблокировано федеральным судьей. Как пишет CNN, некоторые родители в Гватемале заявили, что не знали о депортации своих детей, и выразили обеспокоенность за их безопасность в случае возвращения.