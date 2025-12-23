В ЕС сообщили о «невиданных» ценах на российскую рыбу перед Рождеством
В странах Европы в преддверии Рождества зафиксировали рост цен на российскую рыбу из-за ограничений на импорт, сообщает Euractiv. Треска и минтай из России продолжают поступать на европейский рынок, несмотря на пошлины и санкции.
Евросоюз запретил импорт икры, шампанского и алмазов из России после начала спецоперации на Украине, но другие рыбные продукты, включая треску, оставались на рынке. В 2024 году ЕС лишил их льгот по пошлинам, однако объем закупок российской рыбы достиг €709 млн. Большую часть рыбных продуктов покупали Нидерланды, Германия, Франция и Польша, отмечает издание.
«В преддверии Рождества цены [на российскую треску] достигают уровней, которых никогда не было», — заявил вице-президент Португальской конфедерации малых и средних предприятий (CPPME) Жоржи Карманейру.
Проблему усугубляют обходные пути через Норвегию — если рыба перерабатывается там, то ее маркируют как норвежскую, скрывая российское происхождение. Эксперты отмечают, что для повышения автономии европейских рыбных запасов необходимо эффективнее управлять промыслом, особенно в Балтийском море.
В материале также говорится, что страны Балтии, Финляндия и Швеция призывают повысить пошлины на российскую рыбу, однако Европейская комиссия пока не поддерживает новые ограничения.
По данным Минсельхоза, с января по октябрь 2025 года экспорт рыбной продукции увеличился на 13%. В частности, поставки мороженой рыбы выросли на 22%, рыбного филе — на 17%, рыбных консервов — на 10%, ракообразных — на 9%.
Согласно данным ведомства, в этом году были достигнуты рекордные показатели экспорта гребешков и мороженой рыбы в Китай. Возобновились поставки крабов в Тунис, а также начались новые отгрузки этого продукта в Таиланд.
Россия планирует увеличить общий объем экспорта рыбной продукции к 2030 году до $55,2 млрд, при этом значительная роль отводится расширению поставок рыбы и морепродуктов на внешние рынки.
В июле замглавы МИДа Александр Грушко негативно оценил перспективы торговых отношений с ЕС — по его словам, товарооборот может сократиться до нуля. Дипломат напомнил, что в лучшие годы объем торговли с Евросоюзом достигал $417 млрд в 2013 году, а в 2024 году он составил около $40 млрд. Грушко отметил, что дальнейшее снижение возможно и торговля с ЕС в будущем может полностью прекратиться.
