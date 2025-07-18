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Война санкций ,  
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Грушко не исключил, что товарооборот между Россией и ЕС «дойдет до нуля»

Замглавы МИДа Грушко: объем торговли России с ЕС может упасть до нуля
Сюжет
Война санкций
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Товарооборот между Россией и Евросоюзом может упасть до нуля, считает замминистра иностранных дел Александр Грушко. Его цитирует ТАСС.

«Если у нас объем торговли с Евросоюзом в лучшие годы составлял $417 млрд, в 2013 году, то в прошлом году он был $60 млрд, в этом году примерно где-то будет $40 млрд. Вполне возможно, что он вообще дойдет до нуля», — заявил дипломат в ходе встречи со студентами и педагогами в Алтайском государственном университете.

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Анастасия Лежепекова
Александр Грушко Евросоюз санкции товарооборот МИД торговля
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