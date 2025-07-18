Грушко не исключил, что товарооборот между Россией и ЕС «дойдет до нуля»
Товарооборот между Россией и Евросоюзом может упасть до нуля, считает замминистра иностранных дел Александр Грушко. Его цитирует ТАСС.
«Если у нас объем торговли с Евросоюзом в лучшие годы составлял $417 млрд, в 2013 году, то в прошлом году он был $60 млрд, в этом году примерно где-то будет $40 млрд. Вполне возможно, что он вообще дойдет до нуля», — заявил дипломат в ходе встречи со студентами и педагогами в Алтайском государственном университете.
18 июля Совет Евросоюза принял 18-й пакет санкций в отношении России — в его рамках вводятся ограничения в отношении газопроводов «Северный поток», также снижен потолок цен на российскую нефть. Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что новые ограничения позволят нанести серьезный ущерб энергетическому, банковскому и военному секторам России.
Россия считает западные ограничения незаконными.
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