Бывший топ-менеджер Black Rock стал канадским послом в США

Марк Уайзман (Фото: Lionel Ng / Bloomberg / Getty Images)

Премьер-министр Канады Марк Карни назначил бывшего топ-менеджера BlackRock Марка Уайзмана послом в Вашингтоне, сообщает Finincial Times. Как пишет издание, власти страны рассчитывают наладить напряженные отношения с Белым домом в преддверии пересмотра торгового соглашения с США и Мексикой.

Марк Уайзман занимал должность старшего управляющего директора в инвестиционной компании BlackRock c 2016 по 2019 год, когда был уволен за отказ раскрывать информацию о своих отношениях с коллегой, указывал Business Insider. В июне 2020 года Уайзман был назначен новым председателем корпорации AIMCo (Alberta Investment Management Corporation), как пишет СBC, занимающейся пенсионными накоплениями и счетами жителей провинции Альберта.

Finincial Times называет Марка Уайзмана членом ближайшего окружения нынешнего премьера Канады Марка Карни, возглавляющего с марта этого года Либеральную партию страны. Карни, как и Уайзман, работал в инвестиционном банке с 1988 по 2003 год, указывала газета.

«Уайзман приступит к своим обязанностям в феврале «в качестве ключевого члена нашей переговорной команды», заявил Карни в понедельник, передает FT.

На посту Уайзман сменит Кирстен Хиллман, которая уйдет в отставку после шести лет работы на посту канадского посла в Вашингтоне. По данным газеты, новому дипломату предстоит столкнуться с трудностями из-за желания США пересмотреть торговые соглашения с Канадой и Мексикой.

Летом 2025 года президент США Дональд Трамп повысил пошлины для Канады с 25 до 35%. Трамп объяснил решение контрабандой наркотика фентанила и ответными мерами со стороны Оттавы. Решение не коснулось товаров, подпадающих под условия соглашения о свободной торговле США с Мексикой и Канадой.

Вашингтон дважды прекращал переговоры с Оттавой по тороговой сделке. В июне. Трамп обвинил Канаду в «наглой атаке» на США из-за нового налога на услуги для американских технологических компаний, а в октябре переговоры были сорваны из-за канадской рекламы, в которой использовалась аудиозапись выступления президента Рейгана 1987 года о тарифах.