Торговая война США
0

Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой из-за рекламы с Рейганом

Сюжет
Торговая война США
Речь идет о рекламе, в которой используется аудиозапись выступления Рейгана 1987 года о тарифах. Президент США назвал действия Оттавы «вопиющими»

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой из-за рекламы с бывшим американским лидером Рональдом Рейганом.

«Фонд Рональда Рейгана только что объявил, что Канада мошенническим образом использовала фейковую рекламу, в которой Рональд Рейган негативно высказывается о пошлинах», — написал Трамп в Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что тарифы «очень важны» для национальной безопасности и экономики Соединенных Штатов. Он назвал действия Оттавы «вопиющими».

В октябре в Онтарио собирались запустить рекламу стоимостью $75 млн. В ней используется аудиозапись выступления Рейгана 1987 года о тарифах, в которой он говорит, что они неэффективны в долгосрочной перспективе.

Трамп ответил на вопрос о дополнительных пошлинах для Китая
Политика
Дональд Трамп

Рейган умер летом 2004 года на 93-м году жизни, он был президентом США в 1981–1989 годах.

Летом Трамп повысил пошлины для Канады с 25 до 35%. Он объяснил это контрабандой наркотика фентанила и ответными мерами со стороны Оттавы. Решение не коснулось товаров, подпадающих под условия соглашения о свободной торговле США с Мексикой и Канадой.

В июне глава Белого дома уже прекращал переговоры с Канадой по поводу тарифов из-за введения последней нового налога на услуги для американских технологических компаний — таких, как Amazon, Google, Uber, Airbnb. С них предполагалось взимать 3-процентный налог от прибыли. Однако в конечном итоге его отменили.

