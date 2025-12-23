Финляндия ужесточит правила для получения постоянного ВНЖ в 2026 году

Фото: Pius Koller / Image Broker / Global Look Press

Финляндия ужесточает правила для получения постоянного вида на жительство (ВНЖ). Власти утвердили поправки в закон об иностранцах, они вступят в силу 8 января 2026 года. Об этом сообщило МВД страны.

Срок проживания, необходимый для получения ВНЖ, будет увеличен с четырех до шести лет.

«Заявителям, проживающим в Финляндии шесть лет, может быть выдан вид на постоянное жительство при условии, что они владеют финским или шведским языком на удовлетворительном уровне и работают в Финляндии не менее двух лет», — сказано в сообщении.

Если иностранца приговорят к тюремному заключению, срок его проживания будет обнулен. Отсчитывать заново его начнут после освобождения человека. При этом получить ВНЖ после четырех лет проживания в Финляндии люди смогут, но только на трех основаниях. Первое — минимальный годовой доход в €40 000, второе — признанная в стране степень магистра и двухлетний трудовой стаж, а третье — стаж работы в Финляндии три года и высокий уровень владения финским или шведским языком.

«Если кандидаты соответствуют требованиям по трудовому стажу, также требуется, чтобы они получали пособия по безработице или социальную помощь максимум три месяца», — добавили в МВД.

Ранее Schengenvisainfo со ссылкой на Статистическую службу Финляндии сообщило, что в 2024 году крупнейшей группой иностранцев, которые получили финское гражданство, оставались россияне. Из 11 512 человек 1600 – выходцы из России. Также по итогам прошлого года россияне были наибольшей группой иностранцев с двойным гражданством. Таких людей было чуть более 41 тыс.

Финляндия последовательно ужесточает правила въезда и выдачи вида на жительство не первый год. В частности, в 2024 году были приняты поправки в закон, предусматривающие отказ в ВНЖ из-за предоставления ложных данных властям, нелегальной работы и брака по расчету. Кроме того, еще в 2023 году власти страны приняли решение закрыть все КПП на границе с Россией. Это объяснили «инструментальной миграцией», которую, по мнению Хельсинки, Москва использует против Финляндии.