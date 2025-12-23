 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Финляндия ужесточит правила для получения постоянного ВНЖ в 2026 году

Фото: Pius Koller / Image Broker / Global Look Press
Фото: Pius Koller / Image Broker / Global Look Press

Финляндия ужесточает правила для получения постоянного вида на жительство (ВНЖ). Власти утвердили поправки в закон об иностранцах, они вступят в силу 8 января 2026 года. Об этом сообщило МВД страны.

Срок проживания, необходимый для получения ВНЖ, будет увеличен с четырех до шести лет.

«Заявителям, проживающим в Финляндии шесть лет, может быть выдан вид на постоянное жительство при условии, что они владеют финским или шведским языком на удовлетворительном уровне и работают в Финляндии не менее двух лет», — сказано в сообщении.

Россияне переключаются с шенгенских виз на программы ВНЖ
Радио

Если иностранца приговорят к тюремному заключению, срок его проживания будет обнулен. Отсчитывать заново его начнут после освобождения человека. При этом получить ВНЖ после четырех лет проживания в Финляндии люди смогут, но только на трех основаниях. Первое — минимальный годовой доход в €40 000, второе — признанная в стране степень магистра и двухлетний трудовой стаж, а третье — стаж работы в Финляндии три года и высокий уровень владения финским или шведским языком.

«Если кандидаты соответствуют требованиям по трудовому стажу, также требуется, чтобы они получали пособия по безработице или социальную помощь максимум три месяца», — добавили в МВД.

Ранее Schengenvisainfo со ссылкой на Статистическую службу Финляндии сообщило, что в 2024 году крупнейшей группой иностранцев, которые получили финское гражданство, оставались россияне. Из 11 512 человек 1600 – выходцы из России. Также по итогам прошлого года россияне были наибольшей группой иностранцев с двойным гражданством. Таких людей было чуть более 41 тыс.

Финляндия последовательно ужесточает правила въезда и выдачи вида на жительство не первый год. В частности, в 2024 году были приняты поправки в закон, предусматривающие отказ в ВНЖ из-за предоставления ложных данных властям, нелегальной работы и брака по расчету. Кроме того, еще в 2023 году власти страны приняли решение закрыть все КПП на границе с Россией. Это объяснили «инструментальной миграцией», которую, по мнению Хельсинки, Москва использует против Финляндии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Теги
Романов Илья
Финляндия ВНЖ
Материалы по теме
Wise предупредил о блокировке карт россиян без европейского ВНЖ
Финансы
Вид на жительство (ВНЖ): что это и как получить его в России
База знаний
Литва лишила 145 россиян ВНЖ из-за поездок в Россию и Белоруссию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Китай решил развивать туризм и рыболовство в Антарктиде Политика, 13:11
Украинские АЭС снизили генерацию электроэнергии Политика, 13:07
Орешкин оценил влияние ИИ на рынок труда Технологии и медиа, 13:04
Mercedes выплатит владельцам по $2 тыс. из-за скандала с выхлопами в США Бизнес, 13:01
Orion soft презентовала обновленную версию Nova Special Edition Компании, 13:00
Выигрывавший Кубок России тренер покинет Таджикистан после чемпионства Спорт, 12:56
Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности Финансы, 12:52
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Пекин ответил на планы Зеленского ввести новые санкции против Китая Политика, 12:50
Главу Крымска задержали по подозрению в махинациях с землей Общество, 12:47
Верховный суд объяснил, в каком случае наличие детей смягчит наказание Политика, 12:46
Почему ВВП России с начала года ушел в минус и что будет дальшеПодписка на РБК, 12:42
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Jaguar выпустил последний автомобиль с бензиновым двигателем Авто, 12:41
Как предпринимателю не попасть под 159-ю статью при работе с инвесторомПодписка на РБК, 12:36