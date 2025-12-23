 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Трамп подарил Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку

Президент США Дональд Трамп отправил казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву бейсболку со своим автографом и символический ключ от Белого дома, сообщил пресс-секретарь лидера Казахстана Руслан Желдибай в телеграм-канале.

Назначенный в октябре посол Казахстана Магжан Ильясов посетил Белый дом для участия в церемонии вручения верительных грамот. Трамп передал Токаеву «несколько подарков, среди которых символический ключ от Белого дома и бейсболка с его автографом».

Во время разговора с Ильясовым американский президент также поделился впечатлениями о ноябрьской встрече с Токаевым, которого назвал опытным государственным лидером, и подчеркнул, что тот глубоко понимает международные процессы.

Полиция помогла пенсионерке из Казахстана получить вид на жительство
Общество
Фото:IrinaVolk_MVD / Telegram

6 ноября в Вашингтоне прошел саммит «C5+1», приуроченный к десятой годовщине создания платформы. На встрече с Трампом присутствовали пять президентов стран Центральной Азии, в том числе Токаев. Он был единственным, кто обратился к Трампу по-английски.

Токаев также назвал Трампа «посланным свыше» великим лидером, подчеркнув, что благодаря тому закончились «восемь войн в течение восьми месяцев», а США стали крупнейшим инвестором в экономику Казахстана (более $100 млрд).

