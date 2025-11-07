 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лидеры Узбекистана и Туркмении обратились к Трампу на русском языке

В ходе саммита «Центральная Азия + США» (С5+1) на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов вели речь на русском языке. Трансляцию встречи вел You-Tube-канал Associated Press.

«На самом деле, до этого ни один президент Америки так не относился к Центральной Азии. Я лично и все мои коллеги очень благодарны. Мы на самом деле почувствовали такое внимание с вашей стороны, и это дорогого стоит для нас. Большое вам за это спасибо», — сказал Мирзиеев на русском языке.

На встрече с Трампом присутствовали пять президентов стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии. При этом государственные языки использовали президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

Трамп сообщил, что Казахстан присоединился к «Соглашениям Авраама»
Политика

Единственны, кто обратился к Трампу на английском языке, стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Я твердо уверен, что вы сильный лидер, государственный деятель. <...> Под вашим руководством Америка вошла в новый золотой век», — сказал Токаев. Он также отметил, что политика Трампа «вдохновила» его для построения сильного Казахстана на основании понимания Токаевым закона и порядка.

Как сообщила пресс-служба казахстанского лидера, Трамп и Токаев приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более $17 млрд.

Также Трамп заявил, что по итогам телефонного разговора с Токаевым и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху Казахстан стал первой страной за второй президентский срок республиканца, которая присоединилась к «Соглашениям Авраама».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп США Центральная Азия Узбекистан Туркмения Казахстан
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Материалы по теме
Трамп сообщил, что Казахстан присоединился к «Соглашениям Авраама»
Политика
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Политика
Трамп заявил о сокращении закупок Индией российской нефти
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Трамп заявил, что открыт к обсуждению снятия с Ирана американских санкций Политика, 06:28
В драмтеатре Абакана произошел пожар Общество, 06:00
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти Политика, 05:48
Небензя сообщил, что «поговорил за жизнь» с американским коллегой Уолтцем Политика, 05:37
Лидеры Узбекистана и Туркмении обратились к Трампу на русском языке Политика, 05:19
В России заработали новые штрафы в сфере ЖКХ Общество, 05:08
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд в Москве арестовал владельца телеграм-бота Userbox для пробива Общество, 04:43
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине Политика, 04:33
Guardian сообщила о готовности британской армии к операциям на Украине Политика, 04:21
Сенат США отклонил резолюцию демократов, запрещающую удары по Венесуэле Политика, 04:08
WP объяснила слова Трампа о плане денуклеаризации с Россией и Китаем Политика, 03:55
Трамп сообщил, что Казахстан присоединился к «Соглашениям Авраама» Политика, 03:47
Киев передал Венгрии законопроект об образовании с учетом ее требований Политика, 03:21