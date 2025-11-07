Лидеры Узбекистана и Туркмении обратились к Трампу на русском языке

В ходе саммита «Центральная Азия + США» (С5+1) на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов вели речь на русском языке. Трансляцию встречи вел You-Tube-канал Associated Press.

«На самом деле, до этого ни один президент Америки так не относился к Центральной Азии. Я лично и все мои коллеги очень благодарны. Мы на самом деле почувствовали такое внимание с вашей стороны, и это дорогого стоит для нас. Большое вам за это спасибо», — сказал Мирзиеев на русском языке.

На встрече с Трампом присутствовали пять президентов стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии. При этом государственные языки использовали президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

Единственны, кто обратился к Трампу на английском языке, стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Я твердо уверен, что вы сильный лидер, государственный деятель. <...> Под вашим руководством Америка вошла в новый золотой век», — сказал Токаев. Он также отметил, что политика Трампа «вдохновила» его для построения сильного Казахстана на основании понимания Токаевым закона и порядка.

Как сообщила пресс-служба казахстанского лидера, Трамп и Токаев приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более $17 млрд.

Также Трамп заявил, что по итогам телефонного разговора с Токаевым и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху Казахстан стал первой страной за второй президентский срок республиканца, которая присоединилась к «Соглашениям Авраама».