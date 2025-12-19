Полиция помогла пенсионерке из Казахстана получить вид на жительство

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

Сотрудники полиции Мурманской области оказывают помощь в оформлении российского гражданства 90-летней Людмиле Кондратьевой, которая переехала из Казахстана к дочери в город Кола. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале.

Как рассказала Волк, пенсионерка обратилась к президенту Владимиру Путину через call-центр программы «Итоги года» и сообщила о трудностях с оформлением документов. Женщина приехала в Россию в сентябре и решила остаться навсегда. В конце ноября она подала документы на вид на жительство, но в процессе возникли сложности.

После этого сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД по Кольскому району оперативно завершили все необходимые процедуры и приняли решение о выдаче ВНЖ. Вместе с активистами «Народного фронта» полицейские лично посетили Людмилу Кондратьеву и вручили ей документ.

Теперь, как уточнила представитель МВД, уже готовятся бумаги для следующего этапа — приема пенсионерки в гражданство Российской Федерации. Их рассмотрение обещают провести в максимально короткие сроки.