Общество⁠,
0

Полиция помогла пенсионерке из Казахстана получить вид на жительство

МВД помогло пенсионерке из Казахстана получить ВНЖ после прямой линии с Путиным
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

Сотрудники полиции Мурманской области оказывают помощь в оформлении российского гражданства 90-летней Людмиле Кондратьевой, которая переехала из Казахстана к дочери в город Кола. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале.

Как рассказала Волк, пенсионерка обратилась к президенту Владимиру Путину через call-центр программы «Итоги года» и сообщила о трудностях с оформлением документов. Женщина приехала в Россию в сентябре и решила остаться навсегда. В конце ноября она подала документы на вид на жительство, но в процессе возникли сложности.

После этого сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД по Кольскому району оперативно завершили все необходимые процедуры и приняли решение о выдаче ВНЖ. Вместе с активистами «Народного фронта» полицейские лично посетили Людмилу Кондратьеву и вручили ей документ.

Теперь, как уточнила представитель МВД, уже готовятся бумаги для следующего этапа — приема пенсионерки в гражданство Российской Федерации. Их рассмотрение обещают провести в максимально короткие сроки.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Ксения Потрошилина
гражданство полиция Мурманская область

