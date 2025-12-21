Welt рассказал о «невидимой войне» Европы и России

Несколько стран ЕС пользуются «наступательными возможностями» эстонской CybExer, рассказали в компании. Там отметили, что эффективны кибератаки в том числе на небольшие объекты с меньшей защитой типа канализаций

Европейские страны начали отвечать на хакерские атаки, за которыми, по их данным, стоит Россия, хотя делают это скрытно, сообщает Die Welt в статье под названием «Невидимая война — как Европа тайно нападает на Россию». По данным издания, западные правительства «делают ставку» на нападение, например, посылают компьютерные вирусы в Россию или Иран.

Москва не раз отвергала обвинения в причастности к кибератакам на европейскую инфраструктуру.

В материале говорится об эстонской компании CybExer, которая решает как вопросы предотвращения хакерских атак, так и их успешного проведения. Как пишет Welt, в офисе CybExer на мониторах отображаются таблицы и графики, а также карты, на которых видны различные объекты: от жилых домов до электрических вышек. Объекты помечаются разными цветами в зависимости от того, были они взломаны или еще нет.

Сотрудник CybExer Ааре Рейнтам предложил журналисту Welt просто написать: «вот где можно увидеть современную войну». «Мы предоставляем наступательные возможности нескольким странам ЕС», — говорит он.

При этом подобные операции «все участники впоследствии будут отрицать», подчеркивает Welt.

Рейнтам объясняет, что необязательно взламывать хорошо защищенные объекты типа аэропортов или банков, эффективными могут быть и атаки, например, канализации. Многие водяные насосы используют сети 2G со слабым шифрованием для обмена данными, а их взлом может привести к цепной реакции: выходу из строя канализации, размножению бактерию, росту заболеваемости и заполнению клиник. «В конце концов, — говорит Рейнтам, — вся система здравоохранения рушится».

Welt отмечает, что эстонские киберкомпании являются лучшими в Европе. Премьер-министр Эстонии Кирстен Михал в комментарии изданию называет страну «самым цифровым государством на Земле»: «У нас все можно сделать онлайн, кроме заключения брака, когда вы должны присутствовать лично».

Однако такая цифровизация может быть опасной: в 2007 году произошла крупная кибератака, в результате которой были выведены из строя ресурсы госучерждений и банков. После этого НАТО создало в Таллинне исследовательский центр CCDCOE, где проводят анализ кибератак и разрабатывают контрмеры, консультируя страны альянса. Подполковник бундесвера Кристоф Кюн, дислоцированный в этом центре, говорит: «Очень немногие генералы — ботаники. Поэтому тренировки — один из наших высших приоритетов».

В CCDCOE проводят симуляции возможных кибератак, в том числе с наихудшим сценарием, когда нарушается энергоснабжение. В этом году в центре провели два крупных учения: нацеленное на защиту от хакерской атаки и сосредоточенное на нападении.