В словарь русского языка попали «релокант», «чекап» и «драконоборец»

Орфографический словарь Института русского языка имени Вингорадова РАН пополнился словами «релокант», «капча», «чекап», «развиртуализация», «сапборд» и «гексакоптер». Всего за 2025 год в словарь добавили 921 новое слово

Фото: David Becker / Getty Images

В орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН добавили 264 новых слова, среди которых «капча», «релокант», «эмодзи», «чекап» и «развиртуализация», следует из публикации на сайте орфографического академического ресурса «Академос».

Всего за 2025 год в словарь ресурса по состоянию на 22 декабря добавили 921 новое слово.

Русский язык пополнился такими современными словами и терминами, как «агротуризм», «безглютеновый», «беспилотие», «волонтерство», «гексакоптер», «детейлинг», «капча», «медиaфасад», «пациентоориентированный», «промпт-инженер», «релокация», «сапборд», «серверная», «чекап» и «эмодзи».

Также институт уточнил написание давно известных слов: «авиагавань», «агрегатор», «замкомандира», «касалетка», «пюрешка», «раннеутренний», «центнеровый», «плацкарт».

Терминологическая лексика пополнилась словами из науки и техники: «геоглиф», «домокомплект», «логоритмика», «панъяпонский», «подиатрия», «предтекстовый», «скифо-сибирский», а также терминами из орнитологии — «должик», «опутенки», «путцы». Для названий динозавров и других ископаемых были введены альтернативные варианты написания, например «завролоф»/«зауролоф», «завроподы»/«зауроподы», «завроптеригии»/«зауроптеригии».

Научно-информационный орфографический ресурс «Академос» включает в себя нормативное написание более чем 200 тыс. единиц русского языка, написание слов соответствует нормам академического Русского орфографического словаря.

Ранее портал «Грамота.ру» назвал слово 2025 года. Им стало слово «зумер», обозначающее поколение людей, родившихся в конце 1990-х — начале 2000-х годов. На втором месте оказалось слово «выгорание», на третьем — «ред-флаг».

В шорт-лист вошли 12 слов, победителя определяли 469 филологов из 23 организаций в 20 городах России. «Зумер» получил 42% голосов, «выгорание» — 38%, «ред-флаг» — 37%, «промпт» — 36%. Пятую позицию заняло слово «пупупу» с результатом 29%.

Кембриджский словарь назвал словом 2025 года прилагательное «парасоциальный», означающее связь, ощущаемую человеком между собой и известной личностью либо искусственным интеллектом. В свою очередь, Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина выбрал словом уходящего года «победу», подчеркнув ее значение как ключевого историко-культурного понятия для россиян.