Продажи аналогов ушедшего из России «Оземпика» превзошли оригинал

За год продажи лекарств на основе семаглутида, известного под брендом «Оземпик», выросли в разы. Это произошло за счет появления аналогов препарата, которые россияне используют не по назначению — не от диабета, а для похудения

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По данным отраслевой аналитической компании DSM Group, по итогам восьми месяцев этого года в России было продано 829,9 тыс. упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид на 4,9 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились в разы — с 206,8 тыс. упаковок на 2,1 млрд руб.

Оба показателя стали рекордными как минимум с 2021 года (более ранних данных нет). Для сравнения: предыдущий пик был в 2022 году — за весь год было реализовано 497,9 тыс. упаковок лекарств на основе семаглутида на 3,9 млрд руб. В данных учитывались как аптечные продажи, так и госзакупки.

Оригинальное лекарство с МНН семаглутид — «Оземпик» датской фармкомпании Novo Nordisk. До 2023 года оно было единственным препаратом с этим действующим веществом, представленным на российском рынке. В марте прошлого года стало известно, что Novo Nordisk прекратит поставки «Оземпика» в Россию. Официальные причины такого решения не назывались. На этом фоне в стране начали появляться аналоги оригинального препарата от местных фармкомпаний.

Чем известен «Оземпик» Novo Nordisk разработала «Оземпик» в 2012 году как препарат для лечения сахарного диабета второго типа. По соответствующим показаниям в конце 2017 года он был одобрен в США, а в начале 2018-го — в Европе. Впоследствии оказалось, что «Оземпик» эффективен в борьбе с ожирением и в 2021–2022 годах датская компания выпустила на американский и европейский рынки еще одну вариацию семаглутида под брендом «Вегови», предназначенную уже непосредственно для этого. В результате препарат начал стремительно набирать популярность в мире. В употреблении лекарства в качестве средства для похудения признавались даже миллиардер Илон Маск и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ажиотаж вокруг «Оземпика» и «Вегови» был настолько велик, что из-за роста их продаж в 2023 году укрепился курс датской кроны, а местный регулятор снизил ключевую ставку.

Какие аналоги «Оземпика» появились в России

В октябре 2023 года свой дженерик под брендом «Семавик» зарегистрировал «Герофарм», а следом за ним удостоверение получило лекарство «Квинсента» от «Промомеда». Именно эти два препарата составили основную часть продаж семаглутида в 2024 году. Согласно данным DSM Group, из всех проданных за отчетный период 829,9 тыс. упаковок 561,4 тыс. пришлись на «Семавик», еще 226,7 тыс. — на «Квинсенту». Продажи оригинального «Оземпика» составили лишь 25,4 тыс. упаковок.

Причем сам «Герофарм» приводит еще более внушительные данные о продажах «Семавика». Со ссылкой на отраслевую аналитическую компанию IQVIA в компании сообщили, что объем реализации ее аналога «Оземпика» за восемь месяцев 2024 года составил 722,4 тыс. упаковок на 3,98 млрд руб. Основная часть продаж — 88% — приходится на аптеки, 12% было реализовано в рамках госзакупок.

В «Промомеде» собственных данных не предоставили, отметив лишь, что «в целом представленные тренды отражены верно».

Почему россияне подсели на препараты с семаглутидом

«Оземпик» широко разрекламирован на мировом уровне, но появившиеся сейчас российские аналоги стоят значительно дешевле оригинального препарата, что объясняет повышенный интерес со стороны потребителей, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов. Он отмечает, что при лечении сахарного диабета семаглутид «очень хорош» — он один из немногих среди соответствующих лекарств прошел клинические исследования на эффективность при борьбе с сердечно-сосудистыми и сопутствующими заболеваниями.

По данным госреестра лекарственных средств, максимальная стоимость упаковки «Семавика» не превышает 4,4 тыс. руб., а «Оземпика» — 5,8 тыс. руб. При этом, судя по данным онлайн-агрегатора «Мегаптека» (в них входит ассортимент крупных сетей, таких как «Ригла», «Апрель», «Эркафарм», «Планета здоровья», «Вита», «Диалог», «Аптеки плюс», «Фармленд»), в московских аптеках остатки «Оземпика» продаются сейчас по цене от 16,5 тыс. за упаковку.

Проблема, по словам Власова, заключается в том, что, поскольку «Оземпик» и его аналоги обрели популярность в качестве средства для борьбы с лишним весом, потребители используют препарат без назначения врача. Распространенность лишнего веса среди россиян постепенно приобретает масштаб эпидемии, считает Власов. При этом самостоятельное применение этого препарата может приводить к негативным последствиям из-за возможных передозировок и противопоказаний, предупреждает эксперт. По его мнению, проблема лишнего веса должна решаться на уровне государства.

Проблема лишнего веса в России За последние пять лет доля россиян с лишним весов увеличилась — избыточные килограммы, соответствующие стадиям предожирения и ожирения, в 2023 году имели 62,5% жителей страны в возрасте от 19 лет. Об этом свидетельствуют результаты выборочного наблюдения рациона питания населения, опубликованные Росстатом. В 2018 году, когда проводилось предыдущее исследование, показатель составлял 61,7%. В конце 2023 года вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала реализацию в 2024 году «комплекса мер» по борьбе с ожирением у детей. Но о том, что соответствующая федеральная программа была запущена, Власову неизвестно, заявил он. РБК направил запрос в Минздрав.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк также полагает, что россияне используют семаглутид преимущественно в качестве средства для похудения. При этом он отмечает, что речь не всегда идет о самолечении — препарат в этих целях активно назначают врачи, причем не только эндокринологи, но и других специальностей.

То, что продажи аналогов превзошли объемы реализации оригинального «Оземпика», Шуляк связывает с тем, что до ухода с российского рынка иностранный препарат был доступен в ограниченном количестве и поставлялся прежде всего по назначению, то есть для лечения сахарного диабета и в основном в рамках госзакупок. За счет увеличения производства, а также низкой стоимости аналоги, по мнению Шуляка, смогли удовлетворить латентный спрос на семаглутид. Эксперт прогнозирует, что в следующем году продажи этого МНН продолжат расти, но насколько — предположить, по его словам, пока сложно.

Применение препаратов с МНН не только по назначению, но и для снижения массы тела признают и производители, в частности в «Герофарме». Там обращают внимание на то, что сейчас в России более чем у 5 млн человек диагностирован сахарный диабет, а избыточный вес наблюдается у 50 млн.