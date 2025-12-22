 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Стало известно об отзыве автомобилей второй китайской компании за день

Росстандарт: Dongfeng отозвал автомобили в России вслед за китайским Foton
Dongfeng&nbsp;DFH4180
Dongfeng DFH4180 (Фото: Art Konovalov / Shutterstock)

Автопроизводитель из Китая Dongfeng решил отозвать в России 12,9 тыс. грузовиков DFH4180 (GX) в связи с нарушениями, выявленными ранее по результатам внеплановых проверок, сообщил Росстандарт.

Ранее ведомство сообщило, что компания «Стеллар мотор рус», официальный представитель изготовителя Foton на российском рынке, объявила об отзыве 3934 автомобилей Foton.

В рамках отзывной кампании подлежат отзыву 12 914 автомобилей Dongfeng DFH4180 (GX) — 9308 уже реализованных в период с 15 января 2023 по 11 июля 2025 года и 3606 еще не проданных.

По итогам внеплановых проверок, Росстандарт нашел превышение допустимых уровней шума (по Правилам ООН № 51-03) и несоответствия в индикации и подсветке органов управления (по Правилам ООН № 121-01).

АвтоВАЗ назвал причину отзыва 33,5 тыс. автомобилей Lada Granta
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Сообщая ранее об отзыве автомобилей Foton компанией «Стеллар мотор рус», Росстандарт уточнял, что под программу подпадают 3488 автомобилей, проданных в период с 2022 по 2025 год, а также 446 грузовиков, выпущенных в 2022–2024-м и еще не реализованных.

Причиной отзыва названо несоответствие данных о максимальной мощности двигателя на табличке изготовителя информации, указанной в технической документации. В рамках отзыва на всех затронутых автомобилях будут заменены таблички двигателя с корректным указанием мощности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Росстандарт отзыв автомобилей Китай
Материалы по теме
Росстандарт сообщил об отзыве почти 3,5 тыс. грузовиков Foton
Бизнес
АвтоВАЗ назвал причину отзыва 33,5 тыс. автомобилей Lada Granta
Общество
Bentley подтвердила отзыв кроссоверов Bentayga из-за перегрева батареи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 18:05
Традиции и инновации: чем запомнилась Московская неделя дизайна Стиль, 18:39
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 18:33
Шереметьево повысит сборы за обслуживание авиакомпаний с 2026 года Общество, 18:26
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Кремль назвал страшным покушением убийство генерала Сарварова в Москве Общество, 18:22
От лечения к контролю: почему женщины после 45 — драйверы фармрынка Отрасли, 18:19
Гвардиола пообещал отстранить набравших вес футболистов от матча АПЛ Спорт, 18:19
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
ЦБ опустил курсы доллара и евро в среднем на ₽1,5 Инвестиции, 18:16
Как партнерский маркетинг стал инструментом для привлечения кадров Отрасли, 18:13
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Топ победителей и проигравших на мировом рынке акций в 2025 году Инвестиции, 18:08
Умер Крис Ри Общество, 18:07
Где ИИ уже зарабатывает деньги: главные кейсы 2025 года. ВидеоПодписка на РБК, 18:06 
Барщевский покинет должность полпреда правительства в КС 26 декабря Политика, 18:06