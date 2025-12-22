Стало известно об отзыве автомобилей второй китайской компании за день

Dongfeng DFH4180 (Фото: Art Konovalov / Shutterstock)

Автопроизводитель из Китая Dongfeng решил отозвать в России 12,9 тыс. грузовиков DFH4180 (GX) в связи с нарушениями, выявленными ранее по результатам внеплановых проверок, сообщил Росстандарт.

Ранее ведомство сообщило, что компания «Стеллар мотор рус», официальный представитель изготовителя Foton на российском рынке, объявила об отзыве 3934 автомобилей Foton.

В рамках отзывной кампании подлежат отзыву 12 914 автомобилей Dongfeng DFH4180 (GX) — 9308 уже реализованных в период с 15 января 2023 по 11 июля 2025 года и 3606 еще не проданных.

По итогам внеплановых проверок, Росстандарт нашел превышение допустимых уровней шума (по Правилам ООН № 51-03) и несоответствия в индикации и подсветке органов управления (по Правилам ООН № 121-01).

Сообщая ранее об отзыве автомобилей Foton компанией «Стеллар мотор рус», Росстандарт уточнял, что под программу подпадают 3488 автомобилей, проданных в период с 2022 по 2025 год, а также 446 грузовиков, выпущенных в 2022–2024-м и еще не реализованных.

Причиной отзыва названо несоответствие данных о максимальной мощности двигателя на табличке изготовителя информации, указанной в технической документации. В рамках отзыва на всех затронутых автомобилях будут заменены таблички двигателя с корректным указанием мощности.