Росстандарт сообщил об отзыве почти 3,5 тыс. грузовиков Foton

Фото: пресс-служба Foton

Официальный представитель китайской автомобильной марки Foton в России «Стеллар мотор рус» отзывает почти 3,5 тыс. грузовиков Foton Aumark M4L из-за несоответствия документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в Росстандарте, дилер отзовет 3488 автомобилей, реализованных с 2022 по 2025 год, а также проведет ремонт шасси 446 грузовиков, которые изготовили в период с 2022 по 2024 год, но так и не реализовали.

«Причина отзыва транспортных средств — максимальная мощность, указанная на табличке изготовителя двигателя, не соответствует максимальной мощности, указанной в документации», — пояснили в ведомстве.

Росстандарт отметил, что на всех отозванных грузовиках заменят таблички двигателя и укажут соответствующую максимальную мощность.

Тем владельцам, чьи автомобили попадают под отзыв, сообщат об этом с помощью письма или звонка. Им необходимо будет доставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Работы автомобилистам оплачивать не придется.

В июле Росстандарт запретил выпускать на российский рынок грузовики китайских марок Dongfeng, Foton, Faw, Sitrak и их шасси. Там объяснили, что в ходе проверок были выявлены нарушения, представляющие «опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения».