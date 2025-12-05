Bentley подтвердила отзыв кроссоверов Bentayga из-за перегрева батареи

Кроссовер Bentley Bentayga (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Компания Bentley Motors отозвала в США 130 кроссоверов Bentayga из-за рисков перегрева батареи, подтвердил Радио РБК руководитель отдела корпоративных коммуникаций компании Мэтью Рид.

«Да, все правильно», — ответил он на вопрос об отзыве экземпляров из-за проблем с аккумулятором.

Ранее американское национальное управление безопасностью движения на трассах сообщило, что на некоторых экземплярах кроссоверов Bentayga 2023 года выпуска обнаружен риск перегрева высоковольтной батареи, что повышает риск возгорания. Дилеры бесплатно обновят программное обеспечение батареи и при необходимости заменят ее, отметили в управлении.