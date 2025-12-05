 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Bentley подтвердила отзыв кроссоверов Bentayga из-за перегрева батареи

Bentley подтвердила отзыв кроссоверов Bentayga в США из-за перегрева батареи
Кроссовер Bentley Bentayga
Кроссовер Bentley Bentayga (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Компания Bentley Motors отозвала в США 130 кроссоверов Bentayga из-за рисков перегрева батареи, подтвердил Радио РБК руководитель отдела корпоративных коммуникаций компании Мэтью Рид.

«Да, все правильно», — ответил он на вопрос об отзыве экземпляров из-за проблем с аккумулятором.

Honda отозвала в США более 400 тыс. автомобилей из-за риска потери колес
Бизнес
Фото:Bibigosha / Shutterstock

Ранее американское национальное управление безопасностью движения на трассах сообщило, что на некоторых экземплярах кроссоверов Bentayga 2023 года выпуска обнаружен риск перегрева высоковольтной батареи, что повышает риск возгорания. Дилеры бесплатно обновят программное обеспечение батареи и при необходимости заменят ее, отметили в управлении.

Авторы
Теги
Александра Озерова, Ирина Хазова
Bentley отзыв автомобилей аккумулятор батарея
