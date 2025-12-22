Власти Петербурга объяснили сбои в мобильном интернете саммитом СНГ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В центре Санкт-Петербурга возможно отключение мобильного интернета в связи с саммитом Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и стран — членов СНГ, сообщили «РИА Новости» в комитете по информатизации и связи города.

Накануне, 21 декабря, в Петербурге стартовал саммит ЕАЭС, он продлится с 21 по 22 декабря. Кроме того, 22 декабря прошел неформальный саммит стран — членов СНГ.

«В целях безопасности в Центральном районе города возможны отключения мобильного интернета», — говорится в сообщении комитета.

На встречу прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.