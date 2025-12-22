 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Власти Петербурга объяснили сбои в мобильном интернете саммитом СНГ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В центре Санкт-Петербурга возможно отключение мобильного интернета в связи с саммитом Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и стран — членов СНГ, сообщили «РИА Новости» в комитете по информатизации и связи города.

Накануне, 21 декабря, в Петербурге стартовал саммит ЕАЭС, он продлится с 21 по 22 декабря. Кроме того, 22 декабря прошел неформальный саммит стран — членов СНГ.

«В целях безопасности в Центральном районе города возможны отключения мобильного интернета», — говорится в сообщении комитета.

Путин назвал СНГ авторитетным региональным объединением
Политика

На встречу прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Софья Полковникова
ЕАЭС мобильный интернет саммит СНГ
Материалы по теме
Путин назвал СНГ авторитетным региональным объединением
Политика
Путин провел экскурсию по Эрмитажу лидерам стран СНГ. Видео
Политика
Саммит глав СНГ в Петербурге начнется с экскурсии по Эрмитажу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 18:05
Традиции и инновации: чем запомнилась Московская неделя дизайна Стиль, 18:39
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 18:33
Шереметьево повысит сборы за обслуживание авиакомпаний с 2026 года Общество, 18:26
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Кремль назвал страшным покушением убийство генерала Сарварова в Москве Общество, 18:22
От лечения к контролю: почему женщины после 45 — драйверы фармрынка Отрасли, 18:19
Гвардиола пообещал отстранить набравших вес футболистов от матча АПЛ Спорт, 18:19
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
ЦБ опустил курсы доллара и евро в среднем на ₽1,5 Инвестиции, 18:16
Как партнерский маркетинг стал инструментом для привлечения кадров Отрасли, 18:13
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Топ победителей и проигравших на мировом рынке акций в 2025 году Инвестиции, 18:08
Умер Крис Ри Общество, 18:07
Где ИИ уже зарабатывает деньги: главные кейсы 2025 года. ВидеоПодписка на РБК, 18:06 
Барщевский покинет должность полпреда правительства в КС 26 декабря Политика, 18:06